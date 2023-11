Aposentados do INSS recebem mais de 1 bilhão em atrasados; confira seu CPF

Na complexidade do sistema governamental, muitos aspectos permanecem desconhecidos para a maioria dos cidadãos. Questões legais e financeiras se entrelaçam, criando um emaranhado difícil de entender.

Muitas pessoas, por exemplo, nem sabem que possuem precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a serem recebidos. Neste artigo, vamos explorar o que são os precatórios do INSS, quem tem direito a recebê-los e como consultar os pagamentos.

O que são os precatórios do INSS?

Um precatório do INSS é o reconhecimento de uma dívida que o Instituto Nacional do Seguro Social possui com uma pessoa física ou jurídica. Existem duas principais categorias de precatórios: os de natureza alimentar e os de natureza comum.

Os precatórios de natureza alimentar dizem respeito a verbas de natureza alimentícia, como salários, aposentadorias e pensões por morte ou invalidez. Esses precatórios possuem preferência sobre os de natureza comum, que englobam dívidas decorrentes de desapropriações, indenizações, tributos pagos indevidamente e dívidas de contratos administrativos.

Quem tem direito aos precatórios do INSS?

Para verificar se você tem direito a receber os precatórios do INSS, é necessário acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) correspondente à região do estado em que você reside. No site, procure pela opção “RPV/Precatórios” e informe seu CPF para fazer a consulta.

A seguir, listamos os estados e as respectivas regiões dos TRFs:

TRF 1ª Região (Sede no DF) DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP 2ª Região (sede no RJ) RJ e ES 3ª Região (sede em SP) SP e MS 4ª Região (sede no RS) RS, PR e SC 5ª Região (sede em PE) PE, CE, AL, SE, RN e PB



Geralmente, os precatórios são pagos até o ano seguinte após serem incluídos no planejamento de gastos do governo. Há uma ordem na fila de pagamentos. Primeiramente, o governo atende às Requisições de Pequeno Valor (RPV), com valor inferior a 60 salários mínimos.

Depois, entram em cena os precatórios de natureza alimentar com valores até 3 vezes o montante da RPV.

Como consultar os pagamentos dos precatórios do INSS?

Para consultar os pagamentos dos precatórios do INSS, siga os seguintes passos:

Acesse o site do Tribunal Regional Federal correspondente à sua região. Procure pela opção “RPV/Precatórios” no site. Informe seu CPF para fazer a consulta.

Lembrando que cada TRF pode ter um sistema de consulta diferente, então é importante seguir as instruções disponíveis no site específico.

Prazos e procedimentos para o pagamento dos precatórios do INSS

Os depósitos dos valores dos precatórios do INSS são feitos para os tribunais em determinado período, mas a liberação dos pagamentos só acontece posteriormente. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, isso ocorre por conta de procedimentos administrativos internos dos tribunais e instituições financeiras.

O Tribunal Regional Federal de cada região é responsável pelo depósito dos precatórios aos aposentados. O repasse dos valores segue o “Cronograma de Desembolso Mensal da Justiça Federal” estabelecido pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça.

Os aposentados que têm direito a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) receberão o pagamento em até dois meses, enquanto os segurados que conquistaram os precatórios irão receber uma vez no ano, de acordo com o orçamento federal.

A importância dos precatórios do INSS

O pagamento dos precatórios do INSS é essencial para garantir o cumprimento das obrigações do Instituto Nacional do Seguro Social com os segurados. Se um beneficiário identificou algum problema com o pagamento do benefício e deseja reaver os valores perdidos, tanto a revisão quanto a análise devem ser feitas para que os beneficiários recebam esses valores.

É fundamental que a autarquia federal garanta um salário justo e os pagamentos de acordo com as contribuições feitas pelos segurados ao longo de suas vidas.

Ademais, os precatórios do INSS são uma forma de reconhecimento de dívidas do Instituto Nacional do Seguro Social com os segurados. É importante que os beneficiários estejam cientes de seus direitos e consultem os pagamentos através do site do Tribunal Regional Federal correspondente à sua região.

A regularidade no pagamento dos precatórios é essencial para garantir a segurança financeira e a justiça para os segurados do INSS. Portanto, acompanhar os prazos e procedimentos é fundamental para receber os valores devidos.

Lembre-se de que cada TRF pode ter suas próprias regras e prazos, então é importante estar atento às informações disponibilizadas em cada site específico. Consulte sempre fontes oficiais e confiáveis para obter as informações mais atualizadas sobre os precatórios do INSS.