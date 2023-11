aposta única ganha R$ 1,4 milhão na Lotofácil

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de terça-feira (28), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania e Mega-Sena foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com quase todos os prêmios acumulando; confira.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, uma aposta foi contemplada com 15 acertos no concurso 2965 da Lotofácil, realizado na noite de terça-feira (28). O bilhete veio de Guarulhos (SP) e levou R$ 1.457.949,15.

Números sorteados

01-03-07-08-10-11-12-14-15-16-17-18-19-23-24

Outros acertos

14 acertos – 183 apostas ganhadoras (R$ 1.670,48)

13 acertos – 6.913 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 88.947 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 489.548 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6302 da Quina, nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas no globo. Porém, alguns acertaram a trave e quase levaram a bolada.



Números sorteados

17-40-51-65-71

Outros acertos

4 acertos – 30 apostas ganhadoras (R$ 9.277,37)

3 acertos – 2.028 apostas ganhadoras (R$ 130,70)

2 acertos – 53.735 apostas ganhadoras (R$ 4,93)

Resultado Loterias – Dia de Sorte

O Dia de Sorte do concurso 842 não sorteou nenhum felizardo. No mais, a extração premiou apostadores em faixas inferiores.

Números sorteados

04-10-17-18-21-27-31

Mês da sorte: Janeiro

Outros acertos

6 acertos – 42 apostas ganhadoras (R$ 2.031,43)

5 acertos – 1.240 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

4 acertos – 14.103 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da sorte – 36.839 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Resultado Loterias – Timemania

A premiação da Timemania acumulou, pois ninguém acertou os 7 números e o time do coração do concurso 2021. No mais, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

01-02-16-23-49-61-78

Time do coração: Juazeirense/BA

Outros acertos

5 acertos – 62 apostas ganhadoras (R$ 1.628,08)

4 acertos – 1.171 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

3 acertos – 11.897 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do coração – 2.241 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Resultado Loterias – Mega-Sena

A Mega-Sena do concurso 2661, realizada na terça-feira (28), não premiou nenhum felizardo. Dessa forma, a quantia acumulou em R$ 37 milhões para o próximo concurso.

Números sorteados

06-30-35-38-41-56

Outros acertos

5 acertos – 28 apostas ganhadoras (R$ 91.906,90)

4 acertos – 2.544 apostas ganhadoras (R$ 1.445,07)

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias