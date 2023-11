Apple corta assistência para 4 modelos de iPhone: Veja se o seu é um deles

A Apple, uma das empresas líderes no mercado de tecnologia, está sempre inovando e lançando novos produtos para atender às demandas dos consumidores. Com o lançamento do iPhone 15, é natural que alguns modelos mais antigos se tornem obsoletos e deixem de receber atualizações do sistema operacional e assistência técnica da Apple.

Neste artigo, vamos analisar quais são os modelos afetados e como isso pode impactar os usuários.

Modelos obsoletos: iPhone 8, 8 Plus, X e XR

Com a chegada do iPhone 15, a Apple decidiu descontinuar o suporte para alguns modelos mais antigos, incluindo o iPhone 8, 8 Plus, X e XR. Isso significa que esses dispositivos não receberão mais atualizações do sistema operacional iOS e também não estarão cobertos pela assistência técnica da Apple ou de assistências autorizadas.

É importante ressaltar que a falta de atualizações do sistema operacional pode tornar esses dispositivos mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Além disso, funcionalidades e aplicativos podem parar de funcionar corretamente e a performance geral do dispositivo pode ser prejudicada.

No entanto, é válido mencionar que o impacto real pode variar de acordo com o uso individual de cada usuário.

Aparelhos que continuarão recebendo suporte

Enquanto alguns modelos mais antigos estão sendo descontinuados, a Apple continua oferecendo suporte para os aparelhos mais recentes. Os seguintes modelos lançados a partir de 2018 ainda receberão atualizações regulares do sistema operacional e estarão cobertos pela assistência técnica da Apple e de assistências autorizadas:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12 até iPhone 15 (todos os modelos)

É sempre recomendado manter seu dispositivo atualizado com as versões mais recentes do sistema operacional para garantir a segurança e o bom funcionamento do aparelho. Portanto, se você possui um dos modelos mencionados acima, pode ficar tranquilo, pois continuará recebendo suporte da Apple.

Alternativas para dispositivos obsoletos

Se você possui um dos modelos afetados e está preocupado com a falta de suporte da Apple, existem algumas alternativas que você pode considerar. Uma opção é investir em um modelo mais recente de iPhone, que garantirá acesso às atualizações do sistema operacional e suporte da Apple.

No entanto, sabemos que nem sempre é possível ou viável financeiramente trocar de aparelho. Nesse caso, é importante adotar algumas práticas para manter seu dispositivo antigo funcionando de maneira adequada. Aqui estão algumas dicas:

Cuidados regulares: Faça uma limpeza regular do dispositivo, removendo arquivos desnecessários e desinstalando aplicativos que não são mais utilizados. Isso ajudará a liberar espaço de armazenamento e melhorar o desempenho do dispositivo. Segurança em primeiro lugar: Mantenha seu dispositivo seguro instalando um antivírus confiável e mantendo-o atualizado. Evite baixar aplicativos de fontes desconhecidas e verifique regularmente as permissões concedidas aos aplicativos instalados. Backup regular: Faça backup regularmente dos seus dados importantes, como fotos, contatos e documentos. Isso garantirá que você não perca informações importantes caso ocorra algum problema com o dispositivo. Gerenciamento da bateria: Se a bateria do seu dispositivo antigo estiver apresentando problemas, você pode considerar substituí-la. Uma bateria nova pode melhorar significativamente o desempenho e a vida útil do seu dispositivo.

Ademais, a Apple decidiu descontinuar o suporte para alguns modelos mais antigos de iPhone, incluindo o iPhone 8, 8 Plus, X e XR. Isso significa que esses dispositivos não receberão mais atualizações do sistema operacional e não estarão cobertos pela assistência técnica da Apple.

Se você possui um desses modelos, é importante estar ciente dos possíveis impactos, como a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e a possibilidade de problemas de desempenho. No entanto, existem alternativas, como investir em um modelo mais recente ou adotar práticas de cuidado e segurança para manter seu dispositivo antigo funcionando adequadamente.

Lembre-se sempre de manter seu dispositivo atualizado com as versões mais recentes do sistema operacional e de tomar medidas para garantir a segurança e o bom funcionamento do seu iPhone.





Fonte: Notícias Concursos