Elon Musk X, anteriormente conhecida como plataforma Twitter, está enfrentando alguns desenvolvimentos adversos importantes que podem ser um dos últimos pregos no caixão. Desde que Musk decidiu comprar a plataforma, ele a transformou em um refúgio seguro para teóricos da conspiração, onde literalmente qualquer conteúdo pode passar. No plataforma X, existem figuras controversas como Talibã líderes, extremistas de extrema direita e figuras neonazistas postando conteúdo sem qualquer policiamento. Nas suas palavras, Musk sempre procurou ser uma plataforma onde a liberdade de expressão fosse real. Embora ele sempre soubesse que essa decisão poderia se tornar uma faca de dois gumes para ele. Almíscar ele próprio é muito ativo nas redes sociais e há momentos em que comete erros muito públicos.

O apoio de Elon Musk à propaganda antijudaica

De acordo com a Axios, empresas como Apple, Disney, IBM, e outros de tendência esquerdista decidiram suspender suas adições na plataforma X. A razão é porque muitos de seus anúncios têm aparecido constantemente ao lado de propaganda pró-nazista e antijudaica. Em muitos casos, este tipo de propaganda espalha mensagens de ódio e até genocidas às quais nenhuma empresa gosta de ser associada. Mas a gota d’água veio quando Musk apoiou um tweet que apoiava especificamente mensagens antijudaicas. Um homem na plataforma tuitou isto: “As comunidades judaicas têm promovido o ódio dialético contra os brancos”. Almíscar simplesmente respondeu dizendo: “Você disse a verdade.”

Foi quando as grandes empresas soaram o alarme e decidiram retirar todos os seus anúncios indefinidamente. A empresa de Musk já estava perdendo a batalha que inicialmente lhe custou US$ 44 bilhões, mas perdendo anunciantes tão grandes quanto Apple ou Disney é um erro que pode realmente custar a Elon Musk a perda total da empresa. A CEO Linda Yaccarino tentou apagar o fogo e Elon Musk até mesmo rastreado em seu tweet. Mas nenhuma dessas empresas colocou seus anúncios de volta na plataforma. Pelo que sabemos, eles ficarão longe do X até que Musk realmente faça algo para banir permanentemente contas que incitem ao ódio, ao genocídio ou à guerra com conotações de direita.