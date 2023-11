Apps que prometem CASHBACK são CONFIÁVEIS?

Apps que oferecem incentivos financeiros para o envio de recibos ou cupons fiscais de compras realizadas em estabelecimentos, bem como os que prometem cashback, podem ser uma opção interessante para otimizar gastos? Eles são confiáveis realmente?

Segundo especialistas, essas ferramentas não substituem a importância de realizar pesquisas de preços em motores de busca. Ademais, o retorno financeiro do cashback não deve servir como justificativa para adquirir produtos desnecessários. Portanto, é preciso ter bastante cautela.

Retorno financeiro e cashback podem ser interessantes, mas deve-se ter cuidado

É crucial, com esse tipo de app, estar atento à segurança, uma vez que a estratégia é fidelizar o cliente ou obter dados pessoais. Conquanto, os aplicativos que oferecem recompensas por cupons e notas fiscais podem proporcionar retornos financeiros superiores aos programas governamentais estaduais, como o Nota Fiscal Paulista.

A Nota Fiscal Paulista, por exemplo, anuncia uma distribuição de R$ 37 milhões, mas muitos beneficiários recebem apenas centavos. Enquanto nesses apps, ao fazer uma compra no mercado, escanear a nota e ganhar R$ 5, o retorno é maior do que três meses do programa governamental.

É importante destacar que a nota fiscal é uma rica fonte de informações, embora tenha uma função tributária de fiscalização. Dessa forma, as informações coletadas por apps que oferecem incentivos pela nota fiscal buscam conhecer os hábitos dos consumidores para fins de venda ou para agências que analisam o comportamento de consumo.

Um alerta importante que, ao utilizar esses apps, o consumidor voluntariamente cede suas informações. Portanto, é fundamental a leitura dos termos de uso para compreender o funcionamento. A Méliuz, sobre o uso de dados, afirma que as notas fiscais fornecem informações anonimizadas para compreender o comportamento de compra dos usuários.

Quanto ao cashback, seu funcionamento difere, devolvendo ao consumidor uma porcentagem do valor pago por um serviço ou produto online. Então, o cashback envolve uma comissão para o cliente, mas nem sempre é algo vantajoso.

A recomendação é fazer uma pesquisa em diversas lojas e comparadores de preço. Isso porque o cashback não justifica a aquisição de algo desnecessário, como citamos, já que resultaria em prejuízo para o consumidor.



Você também pode gostar:

Aplicativos que devolvem parte do dinheiro da nota fiscal

Dinheiro na Nota

Restitui valores mediante o envio de recibos e cupons fiscais de compras realizadas diariamente;

Cada comprovante válido resulta em R$ 0,10. A cada conjunto de 20 documentos, o sistema gera R$ 1, e 200 comprovantes equivalem a R$ 10;

O aplicativo realiza sorteios mensais de um cartão digital pré-pago no montante de R$ 500.

Dinerama

A aplicação viabiliza o resgate do cashback a partir do acúmulo de R$ 20;

Promoções específicas oferecem cashback e aceitam cupons fiscais de qualquer supermercado, sendo necessário ativar a oferta antes da compra;

O usuário tem a capacidade de enviar até seis notas fiscais semanalmente, com a limitação de duas notas fiscais diárias provenientes do mesmo estabelecimento.

Gelt

Aceita recibos de qualquer supermercado para produtos que garantem cashback, independentemente do valor pago;

Novas promoções com cashback são disponibilizadas toda sexta-feira na aplicação;

É necessário atingir um acúmulo de R$ 100 em cashback para efetuar o saque do valor em qualquer caixa eletrônico da Rede Banco24Horas.

Méliuz

A aplicação opera por meio de campanhas que remuneram um percentual sobre o valor total dos itens;

O consumidor tem a flexibilidade de utilizar a nota fiscal de qualquer estabelecimento no aplicativo;

Estabelece parcerias com compras realizadas em lojas e aplicativos de serviços, tais como Magazine Luiza, Amazon e iFood;

O limite de envio de notas fiscais varia conforme a campanha em vigor.

Winn

Remunera um percentual sobre produtos específicos, cuja variação ocorre de acordo com as campanhas em andamento;

Aplicável exclusivamente nos supermercados indicados na aplicação;

O sistema analisa as informações para identificar os produtos e o respectivo percentual de cashback;

Não há restrição quanto ao envio de notas fiscais;

A aplicação promove sorteios com prêmios de R$ 1.000, sendo necessário ativar a adesão à campanha.

Apps de cashback

Méliuz

O aplicativo apresenta um sistema de cashback que possibilita a utilização do saldo a partir de R$ 20;

O sistema opera exclusivamente em lojas parceiras e pode ser acessado tanto pelo aplicativo quanto por meio de uma extensão para navegadores em desktop.

Cashback da Zoom

O comparador de preços proporciona cashback nas lojas parceiras;

É necessário possuir um cadastro no site;

Após a entrega do produto, o valor do cashback é disponibilizado em até 60 dias;

É essencial ter no mínimo R$ 20 disponíveis para efetuar o resgate.

Cashback do PicPay

Ao utilizar o aplicativo para quitar boletos, contas de água ou luz, efetuar compras em sites parceiros no PicPay Shop, entre outras transações, o consumidor recebe uma porção do valor de volta, disponível para ser utilizado conforme desejar;

O percentual de retorno varia conforme o serviço, e o cashback fica acessível no prazo estipulado nas condições de cada campanha ou em até 30 dias após a liberação do saldo.

Cuponomia

A plataforma de cupons de desconto incorpora um sistema de cashback;

É necessário efetuar o cadastro no site e acessar as lojas participantes do Cupomania;

O cashback torna-se disponível alguns dias após a compra e, ao atingir a marca de R$ 20, pode ser resgatado.