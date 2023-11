Aprenda a consultar o AUXÍLIO BRASIL pela Caixa e Dataprev 2023

A crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19 levou muitas pessoas a dependerem dos programas sociais do Governo Federal como principal fonte de renda. Entre esses programas, o Auxílio Brasil, atualmente conhecido como Bolsa Família, tem sido de grande ajuda para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Neste artigo, vamos abordar como realizar a consulta do Auxílio Brasil pela Caixa e Dataprev em 2023. Continue lendo para saber como verificar se você tem direito a esse benefício tão importante.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda criado pelo Governo Federal em 2021. Ele integra diversas políticas públicas de assistência social e saúde, buscando atender às necessidades das famílias de baixa renda. O valor do benefício social varia conforme a composição familiar e a renda por pessoa. Ou seja, é levada em consideração a renda mensal distribuída entre os membros da família que moram juntos.

Uma novidade implementada em 2023 é que o programa passou a oferecer uma quantia adicional variável para famílias com crianças e adolescentes de até 18 anos. Essa medida visa garantir um suporte financeiro mais abrangente e específico para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Auxílio Brasil e Bolsa Família: Qual a diferença?

Com a mudança de governo em 2023, o programa Auxílio Brasil foi substituído pelo Bolsa Família. Os beneficiários que estavam dentro dos critérios do Auxílio Brasil migraram automaticamente para o novo programa. Apesar das diferenças entre os dois programas assistenciais, como o valor básico pago pelo benefício, o objetivo geral é o mesmo: fornecer um auxílio financeiro para as famílias de baixa renda.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Após a reestruturação de requisitos e a mudança de nome do programa para Bolsa Família, nem todos que recebiam o Auxílio Brasil continuarão a ter direito ao benefício. Essa mudança ocorreu tanto por decisão do novo governo, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto devido a irregularidades identificadas no cadastro do Auxílio Brasil.



Para saber se você tem direito ao Auxílio Brasil, agora chamado de Bolsa Família, é necessário calcular a renda familiar dividida pelo número de membros que moram juntos. A renda familiar por integrante da família precisa ser de até R$ 218,00. Caso a renda familiar seja maior que esse valor, não será possível receber o benefício.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com as informações atualizadas. A inscrição pode ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo do seu município.

Como fazer a consulta do Auxílio Brasil?

Existem várias opções disponíveis para fazer a consulta do Auxílio Brasil, tanto online quanto por ligação telefônica. Uma das opções é realizar a consulta através do CPF. Isso pode ser feito de maneira prática pelo aplicativo do Bolsa Família, que faz referência ao atual nome do programa assistencial.

Outra opção é consultar com o Dataprev, pelo site ou aplicativo do Cadastro Único, utilizando o CPF e a senha cadastrada na conta gov.br. Basta acessar a opção “Meus Benefícios”. Outra forma de consulta é através do Número de Identificação Social (NIS). É possível realizar essa consulta por ligação, entrando em contato com a Central de Atendimento Caixa através do telefone 111.

Vale ressaltar que também é possível fazer essa consulta utilizando o CPF do titular do benefício. Além disso, é possível ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 0800 726 02 07. Ao ligar, digite 21 e em seguida 2 e 3, depois digite o seu número do NIS.

A consulta também pode ser realizada pelos aplicativos da Caixa, como o Caixa Tem. Basta acessar o aplicativo com o número do CPF do titular do benefício e a senha cadastrada nessa conta.

Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil?

Para verificar se você foi aprovado no Auxílio Brasil, existem várias opções disponíveis. Uma delas é acessar o aplicativo Bolsa Família, que informará se o benefício foi concedido e quando será feito o pagamento. Outra opção é fazer a consulta usando o Caixa Tem, selecionando a opção “Bolsa Família” e verificando no chatbot se você foi aprovado.

Caso você já esteja inscrito no Cadastro Único, também é possível acompanhar o processo de entrada no programa através do site ou aplicativo, para saber se foi aprovado. Além disso, é possível consultar a situação através do telefone, nas centrais de atendimento do Bolsa Família e da Caixa, que mencionamos nos tópicos anteriores.

Ademais, a consulta do Auxílio Brasil, agora chamado de Bolsa Família, é um processo importante para verificar se você tem direito a esse benefício crucial para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade econômica. Com o passo a passo apresentado neste artigo, você poderá realizar a consulta de forma prática e rápida, seja através do CPF, NIS ou pelos aplicativos e centrais de atendimento. Aproveite essas informações e garanta o acesso ao Auxílio Brasil, um suporte financeiro essencial para enfrentar as dificuldades econômicas e sociais.