Aprenda a deixar seu Whatsapp mais seguro!

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, permitindo que milhões de pessoas se conectem diariamente. No entanto, com a crescente preocupação com a segurança online, é essencial adotar medidas para proteger sua conta contra possíveis invasões e golpes.

Neste artigo, vamos explorar oito dicas para tornar o WhatsApp mais seguro e garantir a privacidade das suas conversas.

1. Ocultar informações pessoais de não contatos

Uma das primeiras medidas que você pode tomar para aumentar a privacidade no WhatsApp é ocultar informações pessoais, como foto de perfil, status e recado, para pessoas que não estão na sua lista de contatos. Isso evita que pessoas desconhecidas tenham acesso a essas informações e reduz o risco de golpes ou invasões.

Para fazer isso, basta acessar as configurações de privacidade no aplicativo e selecionar as opções adequadas.

2. Proteger suas conversas com senha

Outra medida importante é proteger suas conversas do WhatsApp com senha. Recentemente, o aplicativo introduziu a opção de proteger chats específicos com uma senha, adicionando uma camada extra de segurança.

Essa função pode ser ativada nas configurações do aplicativo, e é recomendável mantê-lo sempre atualizado para ter acesso a essa funcionalidade.

3. Colocar senha no próprio aplicativo

Além de proteger as conversas com senha, você também pode adicionar uma senha de bloqueio ao próprio aplicativo do WhatsApp. Isso impede que pessoas não autorizadas acessem o aplicativo mesmo que tenham acesso físico ao seu dispositivo. Essa medida adiciona uma camada extra de segurança para proteger suas informações e arquivos compartilhados no WhatsApp.

4. Desativar o status de “online”

Para aumentar sua privacidade no WhatsApp, você pode desativar o status de “online”, que mostra quando você está usando o aplicativo. Essa opção pode ser encontrada nas configurações de privacidade e impede que outras pessoas vejam o momento exato em que você esteve online pela última vez.

5. Habilitar autenticação em duplo fator

Uma das medidas mais recomendadas para proteger suas contas online é habilitar a autenticação em duplo fator. Essa função adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código de verificação adicional para acessar sua conta. No WhatsApp, você pode ativar essa opção nas configurações de conta, adicionando um código de seis dígitos.

6. Usar mensagens temporárias para conversas sensíveis

Para garantir a privacidade de conversas sensíveis, o WhatsApp oferece a opção de enviar mensagens temporárias. Essas mensagens são automaticamente excluídas após um determinado período de tempo, evitando que fiquem armazenadas no aplicativo ou no dispositivo do destinatário.

Essa é uma medida importante para evitar que informações confidenciais caiam em mãos erradas.

7. Enviar fotos e vídeos sensíveis em modo temporário

Além das mensagens temporárias, o WhatsApp também oferece a opção de enviar fotos e vídeos sensíveis em modo de visualização única. Nesse modo, os arquivos são automaticamente excluídos após serem visualizados, o que impede que fiquem salvos no dispositivo do destinatário e reduz o risco de vazamento de informações privadas.

8. Fazer backups com criptografia de ponta a ponta

Por fim, é essencial fazer backups das suas conversas do WhatsApp regularmente. No entanto, para garantir a segurança dos seus backups, é importante escolher um serviço de armazenamento seguro que utilize criptografia de ponta a ponta. Dessa forma, suas informações estarão protegidas mesmo em caso de acesso não autorizado aos backups.

Essas são apenas algumas das medidas que você pode adotar para tornar o WhatsApp mais seguro e proteger sua conta contra invasões e golpes. Lembre-se sempre de manter o aplicativo atualizado e de utilizar senhas fortes para garantir a segurança dos seus dados.

Com essas precauções, você poderá desfrutar de uma experiência mais segura e tranquila ao usar o WhatsApp.