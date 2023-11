Aprenda a gelar cerveja usando este truque simples e certeiro

Em um dia quente de verão, não há nada como uma cervejinha gelada para refrescar e relaxar, não é mesmo? No entanto, quando a sede aperta e a cerveja está à temperatura ambiente, a espera para que ela esfrie pode parecer uma eternidade. Mas não se preocupe, pois hoje trouxemos dicas para gelar cerveja de uma forma simples e eficiente.

Assim, você poderá desfrutar de uma bebida refrescante em questão de minutos. Por isso, fique conosco e leia até o final, pois esse truque matará a sua sede e deixar seus convidados impressionados!

Como gelar cerveja de um jeito simples e rápido

Naquele churrasco, na praia, à beira da piscina, enfim, não tem ocasião que não peça uma boa cervejinha gelada, não é verdade? Ainda mais quando as temperaturas estão altas. Porém, quanto maior a temperatura, mais difícil é deixar a bebida no ponto certo.

Para resolver esse problema, veja a seguir um truque tão imbatível quanto simples.

Truque do guardanapo molhado para gelar cerveja

O truque do guardanapo molhado é uma técnica popular para gelar cervejas rapidamente. Ele envolve apenas alguns passos simples e qualquer um pode aproveitar para deixar a “breja” no ponto.

Materiais necessários

Para aplicar esse hack e gelar sua cervejinha, veja do que você precisará:

Cerveja à temperatura ambiente: Comece com sua cerveja em lata ou garrafa que não está suficientemente fria para ser consumida imediatamente; Guardanapos de papel: Você precisará de um ou dois guardanapos de papel, dependendo da quantidade de cervejas que deseja gelar; Água: Tenha água à disposição para umedecer os guardanapos.

Passo a passo para gelar cerveja com esse truque

Com tudo em mãos, é hora de fazer a mágica da cerveja gelada acontecer:

Umedeça o guardanapo: Molhe o guardanapo de papel com água fria, torcendo-o levemente para não deixar excesso de água. Envolva a cerveja: Enrole o guardanapo umedecido ao redor da lata ou garrafa de cerveja. Além disso, certifique-se de que o guardanapo cubra toda a superfície da lata ou garrafa; Coloque no congelador, freezer ou caixa de isopor com gelo: Coloque a cerveja envolta no guardanapo no congelador e deixe lá por cerca de 15 a 20 minutos; Aprecie sua cerveja gelada: Após o tempo determinado, retire a cerveja do congelador, desembrulhe o guardanapo e aproveite sua cerveja agora bem gelada.

Dicas adicionais para gelar cerveja mais rápido

Além do truque do guardanapo molhado, aqui estão algumas dicas adicionais para gelar cerveja bem rápido e não deixar seus convidados passarem sede.

1. Cervejeira de emergência

Existem no mercado diversos modelos de resfriadores portáteis para bebidas, incluindo a cerveja. Então, se você é um amante dessa bebida e gosta de sempre estar preparado, considere investir em uma cervejeira de emergência, projetada para resfriar latas e garrafas em poucos minutos.

2. Balde com gelo e sal também é uma ótima opção para gelar cerveja

Outro hack super legal para gelar sua cerveja bem rapidinho é usar gelo e sal. Assim, encha um balde com gelo e adicione um punhado de sal. Depois, coloque as latas ou garrafas lá dentro.

A saber, o sal reduz o ponto de congelamento da água, tornando o gelo ainda mais frio e acelerando o processo de resfriamento da cerveja.

3. Cerveja pré-resfriada

Se você sabe que aquela sede bate depois do expediente ou na hora de apreciar o almoço de domingo, mantenha algumas cervejas na geladeira o tempo todo para que você sempre tenha uma opção gelada à mão.

4. Congelador em alerta

Apesar do congelador ser seu melhor amigo na hora de gelar cerveja, evite esquecê-la lá por muito tempo, pois a bebida pode congelar e explodir. Desse modo, defina um lembrete para garantir que você não a deixe tempo demais.

5. Rotação de estoque para gelar cerveja

Mantenha suas cervejas em estoque com uma rotação constante. Dessa maneira, você terá cervejas geladas disponíveis.

6. Recipientes de metal

Copos ou canecas de metal são excelentes para manter a cerveja gelada por mais tempo, já que o metal conduz o frio de forma eficiente.

Por isso, tenha sempre o seu à mão. Inclusive, existem copos de metal retráteis, os quais você pode levar na bolsa, no carro, etc para onde for.

Com eles, além de garantir que sua cerveja estará geladinha, você evita o uso de copos descartáveis, o qual é um problema para o meio ambiente. Seja um cervejeiro consciente!

Gostou das nossas dicas de como gelar cerveja mais rápido e de forma simples? Então, aproveite a sua bebida com moderação, é claro!