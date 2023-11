Aprenda a usar bloqueador de chamadas do Nubank

O Nubank, uma fintech de serviços financeiros conhecida por suas soluções inovadoras, lançou recentemente uma nova funcionalidade em seu aplicativo que promete ajudar os usuários a se protegerem contra golpes de falsas centrais de atendimento.

Esse recurso, chamado de “Alô Protegido”, bloqueia chamadas suspeitas e impede que possíveis criminosos entrem em contato com você para roubar seus dados. Neste artigo, vamos mostrar passo a passo como ativar e utilizar o bloqueador de chamadas do Nubank.

Requisitos para utilizar o bloqueador de chamadas

Antes de começar, é importante ressaltar que esse recurso está disponível apenas para os correntistas do Nubank e é necessário ter o aplicativo do banco instalado no seu celular. Além disso, a função “Alô Protegido” está disponível apenas para smartphones com sistema operacional Android.

Passo a passo para ativar o bloqueador de chamadas

Para ativar o bloqueador de chamadas do Nubank, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank: Acesse a área de trabalho do seu celular e procure pelo ícone do Nubank. Clique sobre ele para abrir o aplicativo. Acesse o menu: Na página inicial do aplicativo, você verá um ícone com sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Clique nesse ícone para acessar as opções do menu. Acesse as opções de proteção: No menu, procure pela opção “Segurança” e clique nela. Essa opção irá te levar para as configurações de segurança do aplicativo. Selecione o “Alô Protegido”: Dentro das opções de segurança, procure pelo botão “Alô Protegido” e clique nele. Essa função é o bloqueador de chamadas do Nubank. Ative a funcionalidade: Para ativar o “Alô Protegido”, deslize o botão correspondente até que ele fique na cor roxa. Ao fazer isso, você estará permitindo que o aplicativo monitore suas chamadas e bloqueie aquelas que forem consideradas suspeitas.

Como utilizar o bloqueador de chamadas

Uma vez ativado o bloqueador de chamadas do Nubank, o aplicativo irá processar as chamadas recebidas pelo seu smartphone e impedir que possíveis golpistas entrem em contato com você. Mas como isso funciona na prática? Vamos te explicar!

Quando você receber uma chamada, o aplicativo do Nubank irá analisar se o número de telefone é suspeito ou não. Caso seja identificado como uma possível tentativa de golpe, a chamada será bloqueada e você não será incomodado. Por outro lado, se o número for considerado seguro, a chamada será permitida e você poderá atender normalmente.

É importante ressaltar que o bloqueador de chamadas do Nubank não apenas protege contra golpes que alegam ser do próprio banco, mas também contra golpes que se passam por outras empresas. Dessa forma, você estará mais seguro contra possíveis tentativas de roubo de dados e fraudes.

Vantagens de utilizar o bloqueador de chamadas

O bloqueador de chamadas do Nubank traz diversas vantagens para os usuários do aplicativo. Confira algumas delas:

Segurança: Ao bloquear chamadas suspeitas, o Nubank ajuda a proteger seus dados pessoais e financeiros contra possíveis golpes e fraudes.

Ao bloquear chamadas suspeitas, o Nubank ajuda a proteger seus dados pessoais e financeiros contra possíveis golpes e fraudes. Comodidade: Com o bloqueador de chamadas ativado, você não precisa se preocupar em atender chamadas indesejadas ou ficar recebendo ligações de golpistas.

Com o bloqueador de chamadas ativado, você não precisa se preocupar em atender chamadas indesejadas ou ficar recebendo ligações de golpistas. Fácil de usar: O recurso “Alô Protegido” é simples de ser ativado e utilizado. Basta seguir os passos mencionados anteriormente e você estará protegido em poucos minutos.

O recurso “Alô Protegido” é simples de ser ativado e utilizado. Basta seguir os passos mencionados anteriormente e você estará protegido em poucos minutos. Flexibilidade: A funcionalidade pode ser ativada ou desativada a qualquer momento, conforme a sua necessidade. Basta acessar o aplicativo do Nubank e realizar a ação desejada.

Problemas e suporte

Caso você encontre algum problema ao utilizar o bloqueador de chamadas do Nubank, o aplicativo oferece uma aba específica para relatar dificuldades com o recurso. Além disso, você também pode entrar em contato com o suporte do Nubank através do chat disponível no aplicativo.

Dessa forma, você poderá obter ajuda e esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Ademais, o bloqueador de chamadas do Nubank é uma funcionalidade útil e importante para proteger seus dados pessoais e financeiros contra golpes e fraudes. Ao ativá-lo, você estará garantindo uma camada extra de segurança para o seu smartphone. Siga os passos mencionados neste artigo e aproveite os benefícios dessa nova funcionalidade oferecida pelo Nubank.

Lembre-se de que o “Alô Protegido” está disponível apenas para usuários do Nubank com smartphones Android. Caso você ainda não seja cliente do Nubank, aproveite para conhecer os serviços oferecidos pela fintech e desfrutar de todas as vantagens que ela proporciona. Proteja-se e tenha uma experiência financeira tranquila com o Nubank!