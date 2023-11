Aprenda a usar o seu 13º Salário de forma inteligente e conquiste seus objetivos financeiros

No final do ano, uma questão geralmente surge na mente dos trabalhadores brasileiros: como usar o 13º salário da melhor maneira possível? Nesta matéria do Notícias Concursos vamos abordar esse tão aguardado benefício, esclarecer quem tem direito a ele, quando é pago e como pode ser utilizado de forma inteligente.

Origem do 13º Salário

Criado na década de 1960, o 13º salário é direito de todo trabalhador com carteira assinada. Os valores são referentes à remuneração do trabalhador, e é necessário considerar os descontos do INSS e do Imposto de Renda na segunda parcela.

Quem tem direito ao 13º salário?

O valor do 13º salário é proporcional ao tempo em que o trabalhador esteve na empresa durante o ano. Portanto, apenas os trabalhadores que permaneceram na empresa durante todo o ano têm direito a um valor integral. Vale ressaltar que todos os adicionais recebidos, como horas extras, adicional noturno, de insalubridade ou periculosidade, compõem a base de cálculo do valor do 13º. As parcelas indenizatórias são as únicas excluídas.

Quando o 13º salário é pago?

A primeira parcela do 13º deve ser paga até o fim de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro.

E se a empresa não pagar no prazo?

Se a empresa onde você trabalha não realizou o pagamento do 13º na data correta, é possível registrar uma reclamação junto ao Sindicato, ao Ministério Público do Trabalho ou à Superintendência Regional do Trabalho.



Você também pode gostar:

Demitido por justa causa tem direito ao 13º?

De acordo com a lei, o empregado demitido por justa causa não tem direito ao 13º salário.

Como utilizar o 13º salário de forma inteligente

Ao receber o 13º, surge o dilema: como gastá-lo da melhor maneira possível?

Priorize o pagamento de dívidas

O economista Edgard Leonardo Lima sugere que o pagamento de dívidas seja a prioridade para evitar que os juros acumulem e causem futuras restrições.

Cobrir Despesas de Janeiro

O começo do ano geralmente traz despesas sazonais, como impostos e matrícula escolar. Se você não tiver dívidas para quitar, usar o seu 13º salário para cobrir essas despesas pode ser uma opção inteligente.

Começar 2024 com as Contas em Dia

Use o seu 13º salário para começar o ano de 2024 com as contas em dia. Isso pode trazer muita tranquilidade para a sua vida financeira.

Investir em Objetivos de Curto ou Médio Prazo

Defina um objetivo e use o seu 13º salário para alcançá-lo. Pode ser a compra de um imóvel, a troca de carro ou uma viagem. Investir em algo específico pode ajudar a realizar sonhos e alcançar metas de vida.

Planejamento financeiro

Mesmo que o dinheiro extra pareça atraente para compras impulsivas, o planejamento financeiro é essencial para garantir uma gestão de dinheiro eficiente.

Situação do endividamento no Brasil

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,4% das famílias brasileiras estavam endividadas em setembro de 2023. Portanto, é crucial priorizar o pagamento de contas atrasadas e pensar na criação de uma reserva financeira.

Investindo o 13º salário

Se você conseguiu quitar todas as suas dívidas e ainda sobrou dinheiro, considere fazer um investimento. Existem várias opções de investimento disponíveis e é importante escolher uma que se adapte às suas necessidades financeiras.

Organização das finanças

O 13º salário é um direito do trabalhador e pode ser uma excelente oportunidade para colocar as finanças em ordem ou até mesmo investir. Com planejamento e consciência, é possível aproveitar ao máximo esse benefício.

Lembre-se: o dinheiro extra do 13º salário pode parecer atraente para compras impulsivas, mas a gestão inteligente é a chave para um futuro financeiro estável.