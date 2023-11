Aprenda agora a estornar um Pix do Nubank

O Nubank, um dos bancos digitais mais populares no Brasil, oferece uma variedade de recursos em seu aplicativo para melhorar a experiência do usuário. Um desses recursos é o estorno de PIX. Esta matéria do Notícias Concursos irá orientar você no processo de como realizar um estorno de PIX no Nubank.

O que é PIX?

Antes de mergulharmos no processo de estorno, é útil entender o que é o PIX. O PIX é um novo sistema de pagamento instantâneo brasileiro que permite a transferência de dinheiro entre contas em qualquer instituição ou plataforma de pagamento, em qualquer dia e horário.

Por que você pode precisar estornar um PIX?

Há várias razões pelas quais você pode precisar estornar um PIX. Isso pode incluir:

Transferência acidental : Você pode ter transferido dinheiro para a conta errada por engano.

: Você pode ter transferido dinheiro para a conta errada por engano. Fraude : Alguém pode ter acessado sua conta e feito transferências sem seu conhecimento ou consentimento.

: Alguém pode ter acessado sua conta e feito transferências sem seu conhecimento ou consentimento. Disputa comercial: Você pode ter feito uma compra e o produto ou serviço não foi entregue conforme prometido.

Antes de iniciar o processo de estorno

Lembre-se de que o dinheiro recebido via PIX tem um limite de tempo para ser devolvido. Portanto, é aconselhável iniciar o processo de estorno assim que a transação for detectada.

Como estornar um PIX no Nubank: passo a passo



Aqui está um guia simples de como realizar um estorno de PIX no Nubank.

Passo 1: Abra o aplicativo

Localize e abra o aplicativo Nubank em seu dispositivo. Na página inicial, selecione a opção “Conta” para acessar sua área financeira.

Passo 2: Selecione a transação

Você verá uma lista de todas as transações feitas e recebidas. Localize a transação PIX que deseja estornar e clique nela para acessar os detalhes.

Passo 3: Inicie o processo de estorno

Busque pela opção “Precisa fazer um estorno” e clique nela para iniciar o processo de devolução.

Passo 4: Realize o estorno

Clique no ícone de lápis para digitar o valor que deseja estornar e confirme no botão roxo intitulado “Reembolsar”.

Passo 5: Confirme a transação

O último passo é digitar sua senha de quatro dígitos e aguardar a confirmação da transação.

PIX recebido por engano: há uma obrigação legal de devolução?

Sim, é obrigatório devolver um PIX recebido por engano. Se a pessoa que recebeu não devolver o dinheiro, quem fez a transação pode procurar auxílio judicial para recuperar o dinheiro.

E se o prazo de estorno já tiver passado?

Há um prazo para devolver um PIX. Se este prazo já tiver passado, você pode verificar o recibo da transação para identificar a pessoa que enviou o dinheiro, anotar os dados bancários e fazer uma nova transferência.

Se os dados bancários estiverem protegidos, você pode entrar em contato com seu banco para explicar a situação e buscar uma solução.

Lembre-se de que é importante agir rapidamente se você precisar fazer um estorno, pois há um limite de tempo para devolver o dinheiro.

Como registrar suas chaves Pix no Nubank

Registrar suas chaves Pix no Nubank é muito simples. Basta acessar a área Pix no aplicativo do Nubank e escolher quais chaves você deseja registrar. Você pode escolher registrar todas as chaves (CPF ou CNPJ, número de celular, e-mail e chave aleatória) ou apenas as que deseja usar. É importante ressaltar que uma mesma chave não pode ser registrada em mais de uma conta.

Benefícios de usar o Pix no Nubank

Usar o Pix no Nubank oferece muitas vantagens. Aqui estão algumas delas:

Velocidade: As transferências são instantâneas, mesmo entre bancos e instituições financeiras diferentes. Disponibilidade: Você pode fazer transferências a qualquer hora do dia, até mesmo em feriados e fins de semana. Segurança: Com o Pix, você só precisa fornecer uma chave para receber transferências, o que torna o processo mais seguro. Economia: O Pix é totalmente gratuito. Você não precisa pagar para fazer ou receber transferências.