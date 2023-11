Apresentação surpresa de Post Malone no bar da Nova Zelândia

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Post Malone aparecendo inesperadamente em um bar irlandês na Nova Zelândia e cantando com uma banda – se isso lhe parece realmente um bom momento, este vídeo prova que você está certo!

Confira esta filmagem obtida pelo TMZ… Posty está cantando “What I Got” do Sublime em um local minúsculo – em relação às arenas em que ele normalmente toca -. e nos disseram que o desempenho foi uma surpresa total.

Pessoas que estavam lá dizem que Post apareceu por volta das 21h30 de domingo no pub irlandês de Danny Doolan em Auckland. Ele chegou com alguns amigos e ficou as 4 horas seguintes, festejando com todos no bar.

Você sabe onde isso vai dar… os clientes do bar continuaram encorajando-o a pegar o microfone e cantar com a banda ao vivo, torcendo por ele até que ele finalmente subiu no palco.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Além de fazer um cover de uma música do Sublime, ele também cantou “I’m Gonna Be (500 Miles)” dos The Proclaimers. Duas escolhas sólidas, sem dúvida.