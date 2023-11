Aprovação dos benefícios do INSS tem novo prazo limite

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder diversos benefícios previdenciários aos cidadãos brasileiros. No entanto, nos últimos meses, o tempo de espera para receber esses benefícios tem ultrapassado a previsão estabelecida pela Justiça Federal.

Diante desse cenário, o INSS e a Justiça têm buscado soluções para agilizar o processo de aprovação e reduzir o tempo de espera.

O prazo atual e a determinação judicial

Segundo a determinação judicial, o tempo entre o pedido e a liberação dos benefícios do INSS deve ser considerado aceitável. Para os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, a Justiça estabeleceu um prazo máximo de 45 dias.

Já o salário maternidade deve ser respondido em até 30 dias. As aposentadorias, por sua vez, possuem um prazo de até 90 dias para liberação ou indeferimento. Entretanto, é importante ressaltar que muitos beneficiários têm enfrentado uma espera bem maior do que o estabelecido pela Justiça.

O próprio INSS admitiu que algumas pessoas aguardam há mais de 180 dias por uma resposta sobre seus pedidos. Diante dessa realidade, medidas têm sido tomadas para melhorar o tempo de resposta e garantir que os benefícios sejam concedidos dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Novos prazos a partir de 2024

Recentemente, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, anunciou novos prazos que serão seguidos pelo INSS a partir de 2024. Até dezembro de 2023, o prazo máximo para a resposta aos pedidos de benefícios será de 45 dias. A partir de janeiro de 2024, o tempo de resposta será reduzido para até 30 dias.

O ministro destacou que atualmente apenas 55% dos benefícios do INSS são respondidos dentro do prazo de 45 dias. Ele afirmou que pretende que, até o final de 2024, todos os benefícios sejam respondidos em até 30 dias. Para alcançar essa meta, uma série de medidas está sendo implementada.



Medidas para melhorar o tempo de resposta

Diversas ações têm sido anunciadas pelo INSS e pelo governo para agilizar o processo de aprovação dos benefícios e garantir que o tempo de resposta seja reduzido. Entre as principais medidas, destacam-se:

Bônus para funcionários do INSS: Será concedido um bônus aos funcionários que trabalharem por um período maior que o comum, com o objetivo de analisar mais requerimentos. Liberação do Atestmed: Desde o primeiro semestre deste ano, está em funcionamento o Atestmed, que permite a solicitação de auxílio-doença sem a necessidade de uma perícia presencial. Basta enviar o atestado médico para análise online. Perícia médica por telemedicina: O atendimento nas agências do INSS tem sido realizado por meio de consulta virtual, utilizando a telemedicina. Essa medida possibilita a realização de perícias médicas de forma mais ágil e segura. Mutirões de avaliações médicas e sociais: Serão realizados mutirões de avaliações médicas e sociais nas agências do INSS que possuem um número reduzido de funcionários. Essa iniciativa visa agilizar o processo de análise e garantir uma resposta mais rápida aos beneficiários.

Essas medidas pretendem melhorar o atendimento aos beneficiários do INSS e reduzir o tempo de espera para a aprovação dos benefícios. Com um prazo de resposta mais curto, espera-se que mais pessoas tenham seus pedidos analisados e aprovados dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Ademais, o INSS enfrenta desafios para garantir uma resposta rápida aos pedidos de benefícios, mas está implementando medidas para melhorar o tempo de resposta e atender às determinações judiciais. Com a redução do prazo para a aprovação dos benefícios, espera-se que mais pessoas sejam atendidas de forma eficiente e recebam os benefícios a que têm direito dentro do prazo estabelecido.

É importante que o INSS continue buscando soluções e aprimorando seus processos para garantir um atendimento ágil e de qualidade aos segurados.