aproveite o feriado e estude com FILMES

Faltam apenas 3 dias para o primeiro dia de provas da próxima edição do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Dessa maneira, muitos estudantes estão tentando aproveitar os últimos momentos disponíveis para estudar. Sendo assim, o que você acha de revisar para o ENEM 2023 neste feriado de uma forma diferente e mais leve?

Ao invés de estudar de forma convencional, você pode usar o feriado de finados (02 de novembro) para revisar de uma forma um pouco mais divertida.

Assim, para te ajudar a revisar os assuntos mais importantes que poderão ser cobrados na prova, o artigo de hoje separou um resumo com sugestões de filmes para você assistir nesse feriado. Confira!

Lixo Extraordinário: um filme sobre os problemas ambientais

Os problemas ambientais são abordados com muita frequência pelas questões de geografia e de biologia do ENEM. Os estudantes que quiserem revisar os principais aspectos desse tema podem assistir o filme Lixo Extraordinário, um documentário de 2010 que retrata o cotidiano dos trabalhadores do Jardim Gramacho, o maior aterro sanitário da América Latina.

O filme mostra as principais implicações dos problemas ambientais, como as consequências do uso de aterros sanitários e a produção de lixo no Brasil.

Adú: um filme sobre as migrações internacionais

Os principais conflitos do continente africano e os motivos de muitas migrações internacionais que acontecem a partir da África podem ser abordados pela prova do ENEM. Assim, os estudantes podem assistir o filme Adú para revisar esses tópicos.



A obra retrata a história de pessoas que vivem em países e locais diversos da África e sofrem com a violência provocada pelos caçadores de marfim em Camarões e com problemas variados no Marrocos.

A Onda: um filme sobre movimentos totalitários

O filme narra a história de um professor em uma escola, que sugere atividades para que os estudantes entendam o funcionamento de um regime totalitário. Porém, a experiência não sai como o esperado e gera uma situação perigosa.

A onda é muito interessante para quem quer entender temas como o funcionamento dos movimentos totalitários e também as principais características do autoritarismo.

Adeus, Lênin: um filme sobre a União Soviética

O filme Adeus, Lênin é muito interessante para os estudantes que querem compreender o processo de decadência que levou ao fim da União Soviética (URSS) e, consequentemente, ao fim da Guerra Fria, conflito entre Estados Unidos e URSS que havia começado em 1947.

O País dos Tenentes: um filme sobre a Revolução de 1930

O País dos Tenentes é um filme de 1987 que pode ser muito útil para os estudantes que querem entender a Revolução de 1930, responsável pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder.

Por meio do filme, os estudantes podem entender a influência dos militares e a participação dos tenentes na política brasileira, um aspecto que estaria presente ao longo de toda a Era Vargas.

Mauá – o Imperador e o Rei: um filme sobre o Brasil Império

Mauá – o Imperador e o Rei é uma produção dirigida por Sérgio Rezende e que pode ser muito interessante para os candidatos que querem entender mais sobre o Brasil Império e, particularmente, sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos da época.

O filme retrata a história de Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como o Barão de Mauá, e destaca as suas tentativas de modernizar o país.

Sociedade dos Poetas Mortos: um filme sobre filosofia

Sociedade dos Poetas Mortos é um filme produzido no ano de 1990 e que pode ser muito interessante para os estudantes que querem revisar alguns dos tópicos da disciplina de filosofia que podem ser cobrados pelas questões do ENEM 2023.

O enredo do filme retrata a jornada do professor John Keating, que acabou de chegar em uma escola com o objetivo de desafiar a estrutura da educação tradicional e conservadora.

Ao longo do filme, o professor propõe uma série de reflexões sobre temas muito importantes da filosofia.