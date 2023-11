Argentina derrota o Brasil, com 10 jogadores, em polêmica partida de qualificação para a Copa do Mundo marcada pela violência dos torcedores

Malgum fã veio ao Estádio do Maracanã na terça para assistir Lionel Messi em sua provável última partida em Brasilum superclássico em Copa do Mundo qualificação contra os anfitriões. Em vez disso, eles viram Nicols Otamendi marcou o único gol na vitória por 1 a 0 para Argentina após uma briga entre torcedores que atrasou o início do jogo.

Os campeões da Copa do Mundo infligiram o primeira derrota em casa para o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Foi a terceira derrota consecutiva do Brasil no torneio round-robin – mais um marco negativo para o novo técnico Fernando Diniz.

Messi deixou o campo aos 78 minutos em meio a uma mistura de vaias e aplausos da torcida brasileira. Dezenas de crianças chegaram ao Maracanã vestindo camisas de Barcelonaclube anterior do craque, e Inter Miami.

O craque argentino não conseguiu superar uma de suas últimas barreiras no esporte no Maracanã, ao marcar contra os brasileiros nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

A Argentina voltará para casa não apenas na liderança das eliminatórias sul-americanas, mas também tendo dado aos seus torcedores mais uma chance de comemorar a vitória no histórico estádio de Rio de Janeiro. Dois anos atrás, Anjo de Maria marcou o único gol em um Maracanã vazio para dar ao seu time a Copa América título.

O violento incidente pré-jogo, que começou logo após os hinos nacionais, atrasou o início do jogo por 27 minutos. A Argentina, comandada por Messi, rumou aos vestiários aos 22 minutos. Pelo menos um torcedor saiu do estádio sangrando na cabeça. Rio a polícia disse ter prendido oito pessoas devido à briga.

A agressividade entre os torcedores se refletiu em campo nos primeiros 20 minutos do encontro; o árbitro cometeu faltas contra o Brasil nesse período. A tensão diminuiu e permitiu à Argentina evitar o confronto direto.

O Brasil desperdiçou oportunidades, com Raphinhacobrança de falta aos 38 minutos e Cristiano Romero salvando a Argentina perto da linha do gol seis minutos depois, após um chute cruzado de Gabriel Martinelli.

O Brasil sugeriu que manteria a pressão após o intervalo. Rodrygo goleiro forçado Desenhe Martinez para uma defesa à queima-roupa no 54º.

Mas o gol da Argentina aos 63, de cabeça de Otamendi, que saltou por cima dos zagueiros brasileiros para cobrar escanteio, foi uma das poucas chances que o time criou.

Adolescente Endrickuma das grandes esperanças do Brasil no ataque, não fez muita diferença depois de entrar aos 72.

Aos 81, o meio-campista Joelintonque havia acabado de entrar como substituto do Brasil, foi expulso após empurrar Rodrigo de Paulo. A torcida brasileira encerrou a partida gritando “ole” a cada toque dos argentinos, enquanto a torcida visitante agitava suas camisas enquanto alguns de seus jogadores comemoravam em campo.

A Argentina lidera a competição sul-americana de qualificação com 10 seleções, com 15 pontos em seis partidas, seguida pela Uruguai nos dias 13 e Colômbia. O Brasil pode terminar o ano na sexta posição, com sete pontos.

O Copa do Mundo de 2026 no Estados Unidos, México e Canadá incluirá 48 equipes, o que significa entrada direta para as seis melhores equipes de América do Sul. O time sétimo colocado pode garantir uma vaga em um playoff intercontinental.

Também na terça-feira, a Colômbia venceu por 1 a 0 em Paraguai; Uruguai venceu Bolívia 3 a 0 em Montevidéu; e Equador coberto Chile 1-0.

Peru e Venezuela ainda estavam jogando quando terminou o jogo Brasil x Argentina.

A sétima e a oitava rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas acontecerão em setembro, após a próxima edição da Copa América, nos Estados Unidos.