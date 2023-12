Ari Lennox é atingido com garrafa de água no palco e ameaça dar uma surra em fã

Ari Lennox não brinque… isso está claro, porque ela interrompeu o show e ameaçou nocautear um fã em Los Angeles depois de levar um cinto com uma garrafa de água durante a apresentação!!!

A cantora nascida em DC, que assinou contrato com J. Coleda Dreamville Records desde 2015, estava no palco abrindo para Onda de hastede Turnê “Nostalgia” quando a garrafa de água zuniu em sua direção e a atingiu no braço.