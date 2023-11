Ariana Grande é cercada por fãs ao ver BF Ethan Slater em ‘Spamalot’ na Broadway

Ariana Grandeestá apoiando o namorado, Ethan Slaterindo à Broadway para assistir seu último papel em “Spamalot” – e isso significa ficar cara a cara com muitos de seus fãs pela primeira vez em muito tempo.

A multidão esperava pelo cantor do lado de fora do St. James Theatre na noite de segunda-feira, onde Ariana estava conferindo a atuação de Ethan no musical Monty Python – ela saiu do show com um amigo, seu Playbill e uma coroa de papel “Spamalot”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Obviamente, correu a notícia de que Ari iria assistir ao show no Halloween, porque muita gente a cumprimentou assim que o musical acabou, e muitos queriam tirar fotos com a cantora… mas parecia que ela estava um pouco nervosa por a segurança das pessoas e, em vez disso, foi para o carro.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ethan interpreta The Historian & Prince Herbert no revival da Broadway – que estreia oficialmente no final deste mês, então Ari e companhia. estiveram presentes para a primeira prévia do musical. É sempre bom estar com o elenco.

A amiga dela realmente entrou no espírito do Halloween, aliás… assistindo ao show vestida como Sir Galahad!

Fontes próximas a Ariana disseram ao TMZ… ela tem se divertido mais e saído com mais frequência ultimamente – disseram-nos que está claro que ela se sente mais segura e mais capaz de ser ela mesma. esse novo relacionamento.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com