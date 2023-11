Ariana Madix desanimada por Tom Sandoval e James Kennedy BravoCon Push-Up Contest

por Tom Sandoval dar James Kennedy Fiquei muito competitivo na BravoCon, batendo no chão para ver quem conseguia fazer mais flexões… mas havia uma pessoa totalmente desanimada com a competição de machão – Ariana Madix .

As estrelas de “Regras de Vanderpump” subiram ao palco no evento de Las Vegas na sexta-feira, quando o anfitrião Andy Cohen perguntou Tom e James como eles ficaram tão em forma nos últimos meses.

Depois que Tom aceitou, vestindo um kilt, os dois caíram no chão e começaram a competição.

Entra em cena a ex-Ariana de Tom, que ficou sentada ali o tempo todo com uma expressão de total insatisfação. Antes de se afastar de Tom e James, Ariana disse: — Pule, susto… eu precisava de um aviso de gatilho.

Momento desagradável, de fato, mas entendemos por que isso aconteceu. Não é nenhum segredo – a menos que você viva debaixo de uma rocha – que Tom traiu Ariana com Rachel Levis durante a última temporada de “Regras de Vanderpump”. Leviss era não convidado para a BravoCon e não está mais no show.

Também na sexta-feira, vários maridos de “Real Housewives of New Jersey” correram ao palco para fazer meio strip-tease na frente do público.