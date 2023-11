Ariel Helwani e Chael Sonnen começam a gritar sobre o pagamento de Francis Ngannou

Uma entrevista na quarta-feira entre Ariel Helwani e Chanel Sonnen rapidamente se transformou em uma briga de gritos entre os ex-co-apresentadores da ESPN no A hora do MMA.

Helwani colocou Sonnen para reagir à derrota de Francis Ngannou por decisão dividida no último sábado para Tyson Fury. Sonnen foi solicitado a avaliar suas declarações anteriores sobre a luta com o resultado, e o pagamento de Ngannou rapidamente emergiu como um tema de acalorada disputa.

Sonnen contestou a reportagem de Helwani de que Ngannou provavelmente arrecadaria entre US$ 10-20 milhões para a luta de boxe, argumentando que o evento não teve sucesso no pay-per-view. A conversa tornou-se lentamente hostil, com Sonnen a certa altura ameaçando “estrangular” Helwani e Helwani repetidamente chamando Sonnen de “mentiroso”.

Depois de minutos de gritos, Sonnen encerrou abruptamente a entrevista. Helwani não tinha certeza se o tricampeão desafiante ao título do UFC estava realmente bravo ou não; os dois frequentemente discutiam sobre os negócios do MMA durante sua passagem como co-apresentadores do Ariel e o bandido.

A entrevista completa entre Helwani e Sonnen pode ser vista acima.