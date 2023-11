Arnold Schwarzenegger processado por acidente de carro em 2022

Arnold Schwarzenegger está sendo levado a tribunal por causa de seu terrível acidente de carro no ano passado… e a mulher envolvida alega que pode sofrer invalidez permanente devido ao incidente.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Cheryl Agostinho diz que estava dirigindo perto do cruzamento da Sunset Boulevard com a Allenford Avenue, em Los Angeles, em janeiro de 2022, quando foi atropelada pelo carro de Arnold.