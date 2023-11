Arnold Schwarzenegger processado por acidente de trânsito com ciclista

Arnold Schwarzenegger está sendo arrastado para o tribunal pelo ciclista que ele acidentalmente atropelou com seu carro, e ela está prejudicando suas habilidades de direção… ou a suposta falta delas.

De acordo com a nova ação, obtida pelo TMZ, uma mulher chamada Joanne Flickinger afirma que ela é a ciclista que colidiu com o SUV de Arnold em fevereiro em uma rua movimentada no oeste de Los Angeles.