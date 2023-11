Arsene Wenger confirma que rejeitou o Real Madrid três vezes: as razões da sua decisão

Arsene Wenger revelou que durante sua notável passagem de 22 anos como Arsenaltreinador de ambos Real Madrid e Barcelona tentou garantir seus serviços.

Wengerque admitiu abertamente sua admiração infantil por Real Madridfalou calorosamente sobre a conexão entre Real Madrido Estádio Santiago Bernabeu e a própria cidade.

Descreveu como a localização central do estádio o tornou parte integrante da vida das pessoas e enfatizou a importância do futebol no coração da cidade.

“Adoro ver que o estádio está no coração da cidade, faz parte da vida das pessoas”, disse certa vez à EFE.

“O futebol está no coração da cidade. Esse é o Real Madrid e esse é o Santiago Bernabeu.”

Durante seu mandato em Arsenalde setembro de 1996 a 2018, Wenger alcançou um recorde impressionante de quatro títulos da Premier League e sete FA Cups, o que lhe valeu a distinção de ser o técnico mais condecorado do mundo. Arsenalhistória.

No entanto, o aspecto intrigante WengerA história de está em sua decisão de recusar ofertas atraentes de Real Madridum dos clubes mais prestigiados do mundo.

Apesar de confirmar que Real Madrid fez várias tentativas para adquirir seus serviços, Wenger revelou que recusou as ofertas por motivos específicos.

“Real Madrid duas ou três vezes e Barcelona uma vez,” Wenger disse, falando no beIN SPORTS.

Por que Arsene Wenger recusou Real Madrid e Barcelona?

“Eu estava envolvido em um projeto para construir o novo estádio que substituiria o Highbury e teve que ser financiado.” Wenger disse, refletindo sobre suas prioridades na época.

“Pagamos tudo sozinhos, não recebemos ajuda de ninguém.

“Pagamos por isso em campo e vendendo para os jogadores mais caros e contratando barato.

“Por isso não fui para Madrid, queria terminar esse projeto.

“Rejeitei algumas das melhores equipas da Europa e hoje estou bastante orgulhoso disso. Porque demonstrei empenho, lealdade e que se pode ir até ao fim de um projeto.

“Não busquei a glória imediata, busquei algo mais profundo. Nesta vida você só pode fazer o que acha certo. É o meu caráter, não sei se escolhi bem, mas fiz o que quis. “

Em particular, Wenger compartilhou que o mais próximo que ele chegou de aceitar Real Madrida oferta foi em 2003. Houve uma reunião crucial entre Wenger e presidente Florentino Pérez em Paris.

Embora a mudança potencial parecesse iminente, um obstáculo significativo se apresentou. Real Madrid tinham a reputação de terem menos paciência com seus treinadores, tornando a segurança no emprego um aspecto desafiador da liderança da equipe.

Em Madrid, Wenger teria um nível de autonomia reduzido em comparação com o que desfrutava na Inglaterra.

A necessidade de mais garantias e o seu sentido de lealdade e endividamento para com Arsenal levou à sua rejeição final da oferta.

Wenger enfatizou que sua decisão foi motivada pelo desejo de ver seu projeto concluído em Arsenalo que ele conseguiu com sucesso.

Refletindo sobre suas escolhas, Wenger admitiu que às vezes pondera se tomou a decisão certa, mas acreditava firmemente que estava no lugar certo durante esse período.

Durante a longa gestão de Wenger no Arsenal, o Real Madrid mudou frequentemente de treinador, com até 19 treinadores diferentes assumindo o comando da equipa.