As 5 melhores maneiras de visualizar o histórico de atualizações no Windows 11

A Microsoft continua lançando novas atualizações de vez em quando para melhorar o desempenho do Windows 11, bem como para minimizar os bugs que acompanham as atualizações anteriores. Não apenas isso, mas as novas atualizações adicionam novos recursos e alterações na interface do Windows. Mas nem sempre é o caso, às vezes as novas atualizações do Windows podem apresentar bugs e prejudicar sua experiência completa. Se isso acontecer, você não terá outra escolha a não ser desinstalar a atualização instalada recentemente.

Mas para fazer isso você precisa saber qual atualização instalou recentemente. Felizmente, você pode visualizar o histórico de atualizações no Windows 11, que mostrará todas as atualizações instaladas recentemente, incluindo atualizações de driver, atualizações de recursos e todas as outras atualizações instaladas. Se você está procurando um guia para ajudá-lo a fazer isso, você está no lugar certo. Este artigo irá guiá-lo sobre como visualizar o histórico de atualizações no Windows 11.

Existem várias maneiras de visualizar o histórico de atualizações no Windows 11, você pode fazer isso em Configurações, Painel de Controle, Prompt de Comando e também por meio do Windows PowerShell. Não há nada com que se preocupar se você não souber como fazer isso, as etapas abaixo irão guiá-lo durante o processo-

A primeira forma de visualizar o histórico de atualizações no Windows 11 é por meio do aplicativo de configurações. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Abra o Windows 11 Configurações aplicativo pressionando o Windows + eu combinação de teclas.

No Configurações Clique no atualização do Windows seção no painel esquerdo.

Aqui, no painel direito, clique no Histórico de atualizações opção.

Aqui, você verá cinco tipos de atualização- Atualizações de recursos- Esta seção mostra as atualizações de recursos como Windows 11 23H2, 22H2, etc. Atualizações de qualidade- Atualizações de qualidade são atualizações regulares que adicionam novos recursos ou corrigem alguns bugs no sistema. Atualizações de drivers – Você poderá ver as atualizações do driver nesta seção. Atualizações de definição – Esta seção do Windows Update mostra atualizações de definições de vírus para antivírus e antimalware da Segurança do Windows. Outras atualizações – Quaisquer outras atualizações que não pertençam às quatro categorias acima serão listadas aqui.



Outra forma de visualizar o histórico de atualizações é através do Painel de Controle. Veja como você pode continuar com isso-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

Procurar Painel de controle no menu Iniciar e pressione Digitar para abri-lo.

Aqui, clique no Programas opção.

Agora, sob o Programas e características seção, clique em Ver atualizações instaladas .

Isso mostrará todas as atualizações do Windows instaladas recentemente.

Você também pode executar o comando no prompt de comando para verificar as atualizações instaladas em seu Windows 11. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

aperte o Janelas + R combinação de teclas para abrir o Caixa de diálogo Executar .

Na caixa de diálogo Executar, digite cmd e clique no OK botão.

Aqui, digite o comando abaixo e pressione Digitar para executar o comando-

Isso mostrará a lista de todas as atualizações instaladas recentemente. Além disso, se você deseja uma atualização específica pelo número KB, você pode executar o comando fornecido a seguir no prompt de comando-

wmic qfe | encontre “Número KB”

Aqui substitua Número KB com o número real e o comando deve ser parecido com isto-

wmic qfe | encontre “5032393”

Você verá se a atualização que procurou está instalada em seu PC com Windows 11 ou não.

Por último, você também pode usar o Windows PowerShell para obter o histórico de atualizações do seu Windows 11. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar clicando no Começar ícone na barra de tarefas.

No menu Iniciar, digite Windows PowerShell . Selecione PowerShell no resultado e clique em Executar como administrador .

No PowerShell, execute o seguinte comando- Módulo de instalação PSWindowsUpdate



Observação- Se o comando acima não funcionar, execute o comando Desvio de Set-ExecutionPolicy e então execute o comando acima.

Quando solicitado, digite A e pressione Digitar .

Depois disso, digite e execute o seguinte comando- Obter-WUHistory | Selecionar-Objeto -Primeiros 20



Isso mostrará as 20 atualizações recentes do Windows instaladas. Se quiser ver mais ou menos atualizações, você pode alterar o número 2 0 no comando acima.

Se você ignorou a Política de Execução usando o comando mencionado na nota acima, você deve executar o comando fornecido abaixo após seguir todas as etapas acima- Set-ExecutionPolicy indefinido



Palavras Finais

É isso com este guia; esses foram os quatro métodos para visualizar o histórico de atualizações no Windows 11. Se por algum motivo você quiser saber quais atualizações instalou em seu PC com Windows 11, você pode seguir os métodos mencionados no artigo acima para fazer isso.

