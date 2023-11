As 5 MOEDAS de 1 Real das OLÍMPIADAS mais VALIOSAS. Até R$3.720

A numismática, a arte e ciência do estudo das moedas, pode se revelar um universo surpreendente e lucrativo. Como exemplo, vamos explorar o mundo das moedas raras de 1 Real, especificamente as que foram lançadas durante as Olimpíadas. Essas pequenas peças de metal circulam entre nós e podem valer muito mais do que seu valor de face. Quem sabe você não tem uma dessas moedas olímpicas no seu bolso?

O que torna uma moeda rara?

Existem vários critérios que determinam a raridade e, consequentemente, o valor de uma moeda. Aqui estão os mais comuns:

Quantidade de moedas cunhadas: Quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e valiosas elas são. Erros de cunhagem: Erros durante o processo de cunhagem também podem tornar uma moeda mais valiosa. Isso inclui erros de grafia, de imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, entre outros. Edições especiais: As moedas de edições especiais, como as moedas comemorativas, normalmente têm um valor mais alto do que as moedas regulares. Isso ocorre porque elas são produzidas em menor quantidade e têm designs únicos. Conservação da moeda: O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

O que é uma moeda com reverso invertido ou invertida 180º?

Em um primeiro momento, o termo “reverso invertido” pode parecer confuso, mas o fato é que existe uma explicação simples para ele. A moeda reverso invertido é aquela que, viradas para cima, têm a imagem do lado inverso na mesma direção do lado anterior.

Basta segurar um lado da moeda para cima, e logo depois girar de baixo para cima. Caso o outro lado esteja de cabeça para baixo, você certamente tem uma peça rara em mãos. Veja o vídeo de nosso artigo que simula a verificação de uma moeda de reverso invertido.

As 5 moedas de 1 real mais valiosas das Olimpíadas

Vamos conhecer as 5 moedas de 1 real raras das Olimpíadas que podem valer até R$3.720:



Moeda de 1 real das Olímpiadas do BOXE com reverso invertido: R$650 Moeda de 1 real das Olímpiadas do Rugby com reverso invertido: R$650 Moeda de 1 real das Olímpiadas com Núcleo Deslocado: R$720(pode ser do basquete, boxe, golfe, natação, rugby e mascote vinicius) Moeda de 1 real das Olímpiadas Mascote TOM com reverso invertido: R$800 Moeda de 1 real das Olímpiadas do Vôlei com reverso invertido: R$900

Onde vender moedas raras?

Se você está interessado em vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre

Casas de compra de moedas

Encontros presenciais

Anúncios especializados em numismática

Quem compra moedas raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática.