As 5 principais maneiras de corrigir o código de erro 403 do aplicativo NFL proibido no Roku

Com o Roku TV, os usuários podem acessar uma ampla variedade de conteúdo de streaming usando uma interface simples e fácil de usar. A Roku TV oferece aos usuários uma ampla variedade de conteúdo de streaming usando uma interface intuitiva que facilita o início. No aplicativo NFL no Roku, no entanto, algumas pessoas relataram ter recebido uma mensagem de erro 403 Proibido.

Bem, não está claro se é um erro do servidor ou um problema de sua parte. Mas não há nada com que se preocupar, pois temos algumas correções básicas que já ajudaram muitos usuários a resolver o código de erro 403 do aplicativo NFL proibido no ROKU. Portanto, vamos começar com o guia.

Como corrigir o código de erro 403 do aplicativo NFL proibido Roku

Nesse caso, o servidor percebe que o cliente (seu dispositivo Roku) está tentando fazer uma solicitação de autorização, mas se recusa a autorizá-la. Desde configurações incorretas até problemas no servidor, essa negação de acesso pode ser causada por vários fatores. Então, se você quiser resolver o código de erro 403 proibido erro ROKU do aplicativo NFLcertifique-se de realizar as correções mencionadas abaixo:

Reinicie seu Roku

Às vezes, as TVs Roku são propensas a problemas com o código de erro 403 do aplicativo NFL, e reiniciá-las pode resolver o problema. Muitos problemas de desempenho, conectividade ou outros problemas podem ser resolvidos dessa forma. Siga estas etapas para reiniciar sua TV Roku:

Você precisará desconectar sua TV Roku da tomada elétrica.

Aguarde alguns minutos.

Reconecte sua TV Roku à tomada elétrica.

Você precisa ligar a TV e esperar que o Roku TV inicie.

Pode ser necessário reconectar-se à rede WiFi após reiniciar a TV Roku, pois ela se desconecta da Internet após a reinicialização.

Você pode tentar outra etapa de solução de problemas listada mais adiante neste artigo se ainda estiver enfrentando o problema do código de erro 403 do aplicativo NFL Proibido após reiniciar sua TV Roku.

Verifique sua conexão com a Internet

Você deve garantir que seu roteador WiFi esteja ligado e funcionando corretamente para verificar sua conexão com a Internet. Também é uma boa ideia verificar com seu provedor de serviços de Internet (ISP) se há alguma interrupção ou problema.

Pode ser necessário desconectar o roteador WiFi da tomada, aguardar alguns minutos e conectá-lo novamente. Isso deve resolver o problema do código de erro 403 Proibido.

Você poderá se conectar à Internet usando um smartphone ou laptop se o roteador WiFi ainda não funcionar depois de redefini-lo. Se estiver com problemas para se conectar à Internet, talvez seja necessário verificar seu roteador WiFi.

É possível que seu provedor de serviços de Internet esteja com problemas se você não conseguir se conectar à Internet a partir de um dispositivo diferente. Para resolver o problema, entre em contato com seu ISP.

Use o ID de rede e a senha corretos

Você precisa verificar se o nome da rede e a senha que você está usando para sua TV Roku estão corretos se você estiver enfrentando o problema. Código de erro 403 do aplicativo NFL Problema proibido. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para verificar as configurações de WiFi da sua TV Roku:

Na tela inicial, selecione “ Configurações .”

Selecione “ Rede ” da lista.

Clique em “ Configurar conexão .”

Sem fio “. Conecte-se usando ““.

Na lista de redes disponíveis, escolha sua Rede Wi-Fi .

Se solicitado, digite a senha da rede WiFi.

Depois, você deve inserir a senha exatamente como aparece, pois diferencia maiúsculas de minúsculas. Dependendo do seu roteador WiFi, você poderá encontrar a senha na documentação ou entrar em contato com o seu provedor de serviços de Internet.

Verifique as outras etapas de solução de problemas listadas abaixo se ainda tiver problemas para se conectar à sua rede WiFi.

Substitua o Roku mais perto do roteador

Pode ser que o sinal WiFi esteja muito fraco ou que a TV Roku e o roteador WiFi interfiram um no outro, causando o código de erro 403 do aplicativo NFL Erro proibido. As TVs Roku podem ser movidas para mais perto dos roteadores para melhorar sua conexão, ou os roteadores podem ser movidos para mais perto das TVs para melhorar sua conexão.

Para melhorar a intensidade do sinal, use um extensor de alcance WiFi ou um amplificador WiFi, se isso não for possível. Sua TV Roku pode se conectar facilmente à rede com esses dispositivos, pois eles amplificam os sinais WiFi.

Você também deve estar ciente dos fatores que podem afetar a intensidade do sinal WiFi, como a distância entre o roteador e a TV Roku e a presença de paredes e outros objetos entre eles.

Mesmo depois de aproximar sua TV Roku do roteador ou usar um amplificador de WiFi, você ainda não consegue conectá-la à sua rede WiFi. Agora, depois de aplicar todos esses truques, você será capaz de resolver o problema do código de erro 403 do aplicativo NFL no Roku.

Conecte um cabo Ethernet ao Roku

A Roku TV não consegue se conectar à sua rede WiFi, por isso você está recebendo o código de erro 403 do aplicativo NFL, problema proibido, mas pode ser possível conectar via cabo Ethernet.

No caso de problemas de sinal WiFi ou necessidade de uma conexão estável e confiável, esta pode ser uma boa opção. Siga estas etapas para conectar sua TV Roku a um cabo Ethernet:

Ethernet ” ou “ LAN .” Na parte traseira da sua TV Roku, você encontrará uma porta Ethernet. Deveria haver um rótulo que diz “” ou “.”

Usando o cabo Ethernet, conecte uma extremidade à porta Ethernet da sua TV Roku.

Certifique-se de que seu roteador ou modem WiFi tenha uma porta Ethernet na outra extremidade do cabo Ethernet.

Você precisará ligar a TV e a Roku TV para se conectar à Internet.

O uso de um cabo Ethernet pode permitir que sua TV Roku se conecte à Internet, mas se o sinal WiFi ou as configurações de WiFi falharem, o problema provavelmente está no sinal WiFi da TV Roku. Em seguida, tente algumas das outras etapas de solução de problemas abaixo.

Suponha que você seguiu todas as etapas de solução de problemas, mas ainda está recebendo o código de erro 403 Proibido do aplicativo NFL em sua TV Roku. Para obter mais assistência, entre em contato com o suporte do Roku.

Se você tiver um problema com o Roku, acesse o site de suporte do Roku para encontrar o seu problema ou visualizar as opções de suporte. Além de guias do usuário, dicas de solução de problemas e informações sobre suporte ao cliente, vários outros recursos estão disponíveis.

No entanto, se precisar do suporte da Roku, você também pode contatá-los pelas redes sociais ou pela linha direta de atendimento ao cliente. Portanto, você entra em contato com o suporte para garantir que possui o número do modelo da sua TV Roku e outras informações pertinentes. Isso tornará mais fácil para eles ajudá-lo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: