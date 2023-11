As alegações do proprietário do Cardinals, Michael Bidwill, sobre toxicidade no local de trabalho, um olhar mais atento

EUum relatório recente publicado pela ESPNveio à tona um padrão preocupante de toxicidade no local de trabalho envolvendo o proprietário do Arizona Cardinals, Michael Bidwill.

Ex-funcionários se manifestaram, esclarecendo as alegações de “sexista” e “acusado racialmente” comportamento dentro da organização.

Acusações contra Bidwill

De acordo com o ex-COO dos Cardinals Ron Minegarhá um problema cultural generalizado dentro da organização, e tudo parece emanar de uma fonte: Michael Bidwill.

Minegar até escreveu uma carta para Bidwill enquanto ele ainda estava na organização que pinta um quadro sombrio, afirmando: “Sua negatividade suga a vida de todo o processo e corrói nossa determinação coletiva de trabalhar duro por você e por esta franquia.”

Contudo, não é apenas Minegar que levantou preocupações.

Terry McDonoughex-vice-presidente de pessoal de jogadores do time, apresentou uma queixa este ano, alegando “má conduta grave, incluindo discriminação e assédio” dentro da organização, ESPN relatórios.

McDonough acusado Licitação de repreender funcionários em público e causando problemas de saúde mental entre alguns ex-funcionários.

McDonough’s denúncia também menciona um incidente racialmente acusado envolvendo um funcionário negro.

As acusações não param por aí.

Lancei eué acusado de levando duas mulheres grávidas às lágrimas devido ao seu “maus tratos abusivos e intimidadores.”

É relatado que ele até sugeriu que as mulheres usassem escadas separadas evitar interagir com os jogadores, e práticas discriminatórias foram usados ​​​​para manter as funcionárias de negócios separadas do lado masculino do futebol da organização.

O atmosfera no local de trabalho parece ter causado um grande impacto nos funcionários, com alguns relatando a necessidade de tratamento de saúde mentalIncluindo depressão, ansiedade, e estresse pós-traumático.

Bidwill: Trabalhamos muito para melhorar nossa cultura

Os Cardeais negaram veementemente McDonough’s reivindicações, referindo-se a eles como “estranho.” Em relação às denúncias de telefones descartáveis, explicaram que outro executivo havia interferido no protocolo de suspensão e foram tomadas medidas rápidas para corrigir a situação.

Apesar das perspectivas mistas dos ex-funcionários e da negação da equipa, os relatórios sugerem um ambiente de trabalho repleto de medo e desconforto.

Licitação o suposto comportamento fez com que muitos indivíduos sentissem que deveriam pisar em ovos na organização.

Michael Bidwillem resposta a essas alegações, afirmou que a equipe tem trabalhado ativamente para melhorar sua cultura ao longo dos anos.

Ele também reconheceu que ainda há mais trabalho a ser feito.

Parte de sua declaração para ESPN diz o seguinte: “[The Cardinals organization] trabalhou duro nos últimos anos para melhorar nossa cultura em todos os aspectos. Temos mais a fazer e, como disse a todos os membros da organização Cardinals, isso inclui o meu próprio trabalho para crescer e melhorar como líder… A verdade é que hoje somos uma organização diferente da que éramos apenas alguns anos atrás e extremamente diferente do clube em que cresci em termos de práticas comerciais, senso de comunidade e estrutura geral. Estou confiante de que temos a equipe certa e o compromisso de continuar em nosso caminho para construir a melhor organização possível.”

Esta situação é particularmente digna de nota porque o Licitação a família é proprietária dos Cardinals há três gerações.

Michael Bidwill assumiu a propriedade do time quando seu pai faleceu em 2019.

O Cardeais não são qualquer franquia de futebol; eles têm a distinção de serem os mais antigos continuamente franquia familiar de futebol profissional.