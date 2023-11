As assistências técnicas NÃO QUEREM que você conheça ESTES APLICATIVOS para melhorar desempenho do CELULAR

Os problemas de desempenho do celular e questões relacionadas à duração da bateria são frequentes entre os utilizadores de smartphones após algum tempo de uso. No entanto, não é necessário mais se preocupar com isso, pois tem como aprimorar o funcionamento do seu aparelho sem necessidade de levá-lo para reparação.

Existem vários apps disponíveis para dispositivos Android e iOS que podem ajudar a otimizar e melhorar o desempenho do celular. Então, abaixo, descubra como tornar o seu dispositivo mais rápido, responsivo e eficaz com alguns passos simples.

Apps que podem melhorar o desempenho do celular

Atualmente, a App Store, a loja de apps da Apple, possui mais de 2 milhões de ferramentas disponíveis. A Play Store, para dispositivos Android, possui mais de 4 milhões de aplicativos. Em meio a todas essas opções, apresentaremos sugestões de recursos que podem contribuir para a melhoria do desempenho do celular.

Otimização de bateria

Toda bateria recarregável tem uma vida útil limitada. Devido à presença de componentes consumíveis, o seu envelhecimento natural faz com que a autonomia diminua com o tempo. Contudo, é possível retardar esse processo, e um dos métodos é o uso de apps como:

Gestor de Bateria;

Economizador de Bateria DU;

Bateria Accu.

Estas ferramentas auxiliam na otimização do consumo de energia, reduzindo automaticamente o brilho de tela. Ademais, ajustam as configurações para prolongar a duração da bateria.

Limpeza e otimização do sistema



A acumulação de pastas e cache é uma das principais causas da lentidão de um smartphone. Para evitar bloqueios, pode recorrer a aplicações de limpeza e otimização do sistema, que efetuam a remoção de ficheiros temporários e registos desnecessários. Entre as aplicações mais conhecidas, destacam-se:

Mestre de Limpeza;

CCleaner ;

; Files Go da Google.

Estas foram desenvolvidas para libertar espaço de armazenamento e melhorar o desempenho geral do dispositivo.

Segurança

Quando falamos de segurança para smartphones, referimo-nos não apenas à proteção contra esquemas e fraudes, mas também a ataques de software malicioso. Uma forma de prevenir essas ameaças é através da utilização de aplicações antivírus, como:

Avast Segurança Móvel;

AVG Antivírus ;

; Segurança Móvel Bitdefender.

A defesa contra vírus e ameaças virtuais garante que o smartphone e todas as informações nele contidas estejam protegidos.

Resfriamento

O superaquecimento da bateria, ou de qualquer outro componente que funcione a temperaturas acima das recomendadas, pode afetar o desempenho do aparelho. Caso observe esse problema, sugerimos que experimente uma das três aplicações a seguir:

Ao monitorizar a temperatura do seu dispositivo, essas aplicações podem reduzir o consumo de energia e a carga de processamento, evitando o superaquecimento geral.

Monitorização de desempenho

Por último, mas não menos importante, você pode melhorar o desempenho do celular utilizando aplicações que analisam todas as atividades de forma detalhada:

Através do acompanhamento do uso da CPU, GPU, RAM e outros componentes, essas aplicações fornecem informações que apontam possíveis áreas de melhoria no dispositivo.

Gestão de armazenamento

O armazenamento cheio pode ter um impacto significativo no desempenho do celular. Para evitar a necessidade de apagar ficheiros manualmente, pode descarregar uma das seguintes aplicações:

Ficheiros do Google;

SD Maid;

Espaço de Armazenamento.

Essas ferramentas são capazes de identificar e libertar espaço ocupado por ficheiros duplicados, downloads não utilizados e aplicações raramente usadas. Isso garante que o smartphone tenha espaço para operar eficazmente.

Dicas para otimizar o funcionamento do aparelho

Além dos apps, existem medidas que pode tomar para garantir o bom desempenho do seu celular. Os aplicativos podem ser aliados valiosos na manutenção do bom desempenho do seu smartphone, tornando-o mais rápido, responsivo e eficiente. Além de instalar as aplicações mencionadas anteriormente, você pode adotar estas cinco sugestões:

Faça cópias de segurança regulares no seu celular.

Utilize navegadores leves e rápidos, como o Google Chrome Lite, o Opera Mini ou o Firefox Focus, especialmente se o seu dispositivo for mais antigo.

Feche as aplicações que não estão em uso.

Mantenha o sistema operacional do smartphone sempre atualizado.

Reinicie o celular ou, quando possível, desligue-o quando não estiver a ser utilizado.

Agora que sabe como melhorar o desempenho do seu celular através de aplicações, está na altura de colocar estas orientações em prática. Baixe os apps e sinta a melhoria no desempenho.