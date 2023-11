As classificações do College Football Playoff permanecem estáveis ​​no topo: Por que Washington não está entre os 4 primeiros?

AÀ medida que a temporada de futebol americano universitário avança, a batalha pelo posicionamento nos playoffs se intensifica, mas no auge do Eliminatórias de futebol universitário (CFP) classificações, há um ar de estabilidade que raramente é visto. Após a ação da semana 10, houve pouca ou nenhuma confusão entre as equipes líderes, já que todos os cinco times invictos do Power Five defenderam com sucesso seus registros imaculados.

A elite mantém sua posição

O Buckeyes do estado de Ohioreforçado por uma exibição dominante no segundo tempo contra Rutgersmantiveram sua posição na vanguarda do ranking, superando uma forte Geórgia equipe, que fica em segundo lugar. As cinco melhores equipes, que também incluemMichigan, estado da Flórida e Washington, permaneceu uma escalação estática no ranking do CFP depois de cada um ter garantido vitórias importantes.

Além dos cinco primeiros, os demais oito primeiros também mantiveram suas posições. Óregon, depois de outra partida impressionante, continua a ser o time com uma derrota com melhor classificação e está em sexto lugar. Eles são seguidos por Texasque se mantém firme devido a um triunfo importante no início da temporada sobre Alabama. Falando do Maré Carmesim, eles permanecem estacionados atrás do Texas, uma consequência daquele confronto direto que ainda ressoa no comitê.

As classificações mudam abaixo

Uma ligeira remodelação ocorreu abaixo dos oito primeiros, provocada por Oklahomao deslize contra seus rivais no estado, Estado de Oklahoma. Esta perda precipitou uma queda livre para o 17º lugar no Mais cedopermitindo Seja senhorita ascender à nona posição. Estado de Penn também capitalizou, dando um salto para o top ten.

O outro lado da moeda viu LSU e Notre Dame sofrendo reveses em suas posições no ranking após ambas as equipes sofrerem derrotas em seus respectivos jogos, com LSU caindo para o Alabama e Notre Dame caindo para Clemson na estrada.

O caso de Washington para os 4 primeiros

No meio das conversas sobre a classificação dos playoffs, muitos estão começando a questionar por que o Washington Huskies, com seu histórico impecável e uma vitória retumbante sobre Oregon em Eugene, não quebrou os quatro primeiros. O Huskies‘o desempenho tem sido nada menos que impressionante, especialmente com Michael Penix Jr.o atual líder do Troféu Heisman, liderando o ataque como quarterback. Penix Jr. braço tem sido um catalisador para WashingtonO ataque explosivo do Irão, que desmantelou consistentemente as defesas semana após semana.

O debate intensifica-se quando se considera o calibre das suas vitórias recentes. O Huskies não apenas derrubou uma classificação Óregon equipe, mas o fez fora de casa, o que costuma ser um fator significativo na classificação do comitê. Surge então a pergunta: o que Washington precisam fazer para persuadir a comissão CFP de que são dignos de ocupar um lugar entre os quatro primeiros? Fãs e analistas estão examinando os critérios de seleção, pois WashingtonA exclusão dos escalões superiores parece cada vez mais intrigante tendo como pano de fundo as suas realizações em campo. À medida que a temporada avança, Washingtonsucesso contínuo, aliado ao talento inegável de Pênix Jr., podem tornar inegável seu argumento para inclusão na conversa dos playoffs.

Os jogos críticos da próxima semana

Olhando para a Semana 11, as apostas não poderiam ser maiores. Em dois confrontos entre os 10 primeiros, GeórgiaA defesa do seu segundo lugar será posta à prova quando receberem Seja senhoritaenquanto Michigan enfrenta um difícil jogo de estrada contra Estado de Penn. Os resultados destes jogos provavelmente reforçarão as aspirações dos vencedores nos playoffs ou destruirão as esperanças dos perdedores.

Na mistura está uma partida potencialmente decisiva entre Tennessee e Missouri, com implicações importantes na tigela em jogo. Enquanto isso, Washington serão colocados à prova contra Utah e Oregon pretende continuar a sua campanha de uma derrota contra um USC equipe ansiosa para se recuperar depois de ser eliminada do ranking.