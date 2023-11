As contas Poupança CAIXA estão sendo renumeradas; entenda

A CAIXA Econômica Federal anunciou recentemente uma série de mudanças em suas Contas Poupança, visando proporcionar mais comodidade, conveniência e benefícios aos seus clientes. Neste artigo, vamos explorar essas novidades e como elas podem impactar a sua experiência bancária.

Novo número das Contas Poupança

Uma das principais alterações implementadas pela CAIXA é a mudança no número das Contas Poupança. É importante ressaltar que essa atualização não afeta negativamente as contas dos usuários. Na verdade, trata-se apenas de uma alteração na comunicação entre o banco e o correntista.

O novo número da sua Conta Poupança pode ser consultado no Internet Banking CAIXA, no Aplicativo CAIXA, nos comprovantes dos Caixas Eletrônicos, Correspondentes CAIXA Aqui e Casas Lotéricas. No entanto, é válido destacar que o cartão, a senha da conta, o usuário e a assinatura eletrônica permanecem os mesmos.

Vantagens das novas Contas Poupança

As mudanças implementadas pela CAIXA trazem diversas vantagens para os correntistas. Agora, todas as contas poderão realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, as movimentações nas contas podem ser acompanhadas em tempo real, proporcionando maior controle financeiro.

Outra novidade é que a sua Conta Poupança passará a receber remuneração mensal para o saldo existente. Isso significa que o seu dinheiro poderá render ainda mais, tornando a poupança uma opção ainda mais atrativa para seus investimentos.

Nova numeração das Contas Poupança

A nova numeração das Contas Poupança segue um novo padrão em relação à numeração anterior. Veja um exemplo de como ficará a nova numeração em comparação com a antiga:



Você também pode gostar:

Número antigo Nova numeração 9999.013.99999999-9 9999.1288.999999999-9

Lembre-se de atualizar seus registros e informar o novo número da sua conta para evitar qualquer tipo de transtorno em suas transações bancárias.

Atualização do sistema em etapas

É importante ressaltar que a atualização dos números das Contas Poupança está sendo realizada em etapas. Caso você verifique que o número da sua conta ainda não foi alterado, fique tranquilo, pois a atualização será feita em breve.

Não é necessário comparecer a uma agência da CAIXA para efetuar a atualização, uma vez que o cartão, a senha da internet e a assinatura eletrônica permanecem os mesmos. O novo cartão só será emitido quando o atual vencer, a menos que você solicite uma nova via.

Cesta de serviços contratada para a Conta CAIXA Fácil

Se você possui uma cesta de serviços contratada para a Conta CAIXA Fácil, operação 023, é importante ficar atento às alterações. Com a mudança para a Conta Poupança, haverá uma modificação nessa cesta de serviços.

Para verificar as novas condições e pacotes disponíveis, acesse o Internet Banking CAIXA e consulte a opção “Cesta de Serviços/Minha Conta”.

Limite de crédito na Conta CAIXA Fácil

Caso você possua limite de crédito na Conta CAIXA Fácil, é importante estar ciente de que esse limite foi finalizado conforme previsto em contrato. Portanto, é necessário buscar os canais disponíveis para a negociação de débitos pendentes de regularização.

Você pode entrar em contato com a Agência da CAIXA, utilizar a Central de Renegociação pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ou acessar o site da CAIXA em www.caixa.gov.br/negociar.

Também é possível negociar dívidas em atraso através das redes sociais, como Facebook e Twitter, ou pelo WhatsApp no número 0800 726 0104.

Alternativas de investimento além da poupança

Embora a poupança seja um investimento tradicional, nem sempre é a opção mais rentável para fazer o seu dinheiro render. Existem diversas alternativas no mercado que podem oferecer melhores rendimentos, como o Tesouro Direto, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), entre outros.

Cada opção de investimento possui suas características e níveis de risco, sendo importante buscar informações e orientações de um profissional especializado antes de tomar qualquer decisão.

Dicas para garantir uma renda extra

Se você está em busca de uma renda extra, existem diversas opções viáveis e acessíveis para alcançar esse objetivo. Trabalhar como afiliado, oferecer serviço freelancer, escrever redações, divulgar suas habilidades nas redes sociais são algumas alternativas que podem se adequar ao seu perfil.

Analise suas habilidades e interesses para encontrar a opção que mais combina com você e comece a buscar oportunidades de renda extra.

Escolha do banco: quais são os melhores?

Atualmente, existem diversas opções de bancos disponíveis no mercado. Antes de escolher um banco para abrir sua conta poupança, é essencial considerar alguns fatores, como anuidade, serviços oferecidos, ferramentas disponíveis, entre outros.

Alguns dos melhores bancos do Brasil, de acordo com dados recentes, são Banco Sofisa, Nubank, Sicoob, Banco Inter, PagBank, Banrisul, C6 Bank, Banco Safra, Santander e, é claro, a CAIXA Econômica Federal.

O futuro da poupança como investimento

Embora a poupança tenha sido muito utilizada no passado, atualmente existem outras opções de investimento mais vantajosas. A rentabilidade da poupança está diretamente ligada à taxa Selic, que tem apresentado valores historicamente baixos.

Por isso, é importante avaliar outras alternativas de investimento que possam oferecer uma maior rentabilidade para o seu dinheiro. Fique atento às oportunidades e busque informações para tomar as melhores decisões financeiras.

Ademais, as mudanças implementadas pela CAIXA nas Contas Poupança visam trazer mais praticidade e benefícios para os clientes. A nova numeração, a possibilidade de realizar transações a qualquer horário, o acompanhamento em tempo real das movimentações e a remuneração mensal para o saldo existente são apenas algumas das vantagens oferecidas.

Aproveite essas novidades para melhorar sua experiência bancária e, se desejar, explore outras opções de investimento além da poupança. Lembre-se de buscar informações e orientações para tomar as melhores decisões financeiras de acordo com seus objetivos e perfil de investidor.