EUuma reviravolta surpreendente, mas deliciosa, sensações de entretenimento adulto Brandi Amor e Kendra Lust juntou-se às fileiras dos extáticos Michigan fãs comemorando a vitória triunfante dos Wolverines por 30-24 sobre Estado de Ohio. A dupla dinâmica, ambos conhecidos pelo seu apoio apaixonado ao Carcajuslevou para X para compartilhar suas reações jubilosas.

Brandi Amorum orgulhoso Carcaju entusiasta, expressou seu entusiasmo com uma enxurrada de “Tornar-se azul” cantos, cada um pontuado por um emoji de coração azul para garantir.

Por outro lado, Kendra Lustoutro dedicado Michigan fã, optou por uma versão sucinta, mas poderosa da frase icônica. Ambos atrizes acompanharam suas postagens com vídeos alegres que capturavam a alegria do momento.

Não é a primeira vez que Amor e Luxúria mostraram suas cores, então era de se esperar que a vitória sobre o arquirrival os lançasse novamente nas redes sociais para expressar seu amor pelo camisa azul.

X, Brandi Amor

Amor e Luxúria são a prova de que o futebol não tem fronteiras

O Carcajus vitória marca a terceira vitória consecutiva sobre arquirrivais Estado de Ohiocimentação Michigan domínio no Dez Grandes. Apesar da ausência do treinador principal Jim Harbaughque foi suspenso, o Carcajus mostraram suas proezas e não deixaram dúvidas quanto à sua supremacia na conferência.

O aspecto reconfortante desta história reside no poder unificador de futebol universitário. De operários a cidadãos do Internet minas de conteúdo e até artistas adultos, o esporte transcende origens, unindo as pessoas num entusiasmo partilhado.

Amor e Luxúria, ambos com raízes profundas em Michiganmostraram seu genuíno espírito do Meio-Oeste, juntando-se ao coro de Carcaju torcedores comemorando a vitória monumental.

A história dos Wolverines não acabou

Como Michigan garante um caminho desobstruído para o Eliminatórias de futebol universitárioo Carcajus pode contar com o apoio inabalável de Brandi Love e Kendra Lust.

Com Iowa no horizonte, o Carcajusalimentados pelos aplausos de sua diversificada base de fãs, estão preparados para continuar sucesso na grelha.

O Michigan fiéis, incluindo estes dois apaixonados estrelas do entretenimento adulto, estão prontos para apoiar seu time enquanto buscam a glória na pós-temporada