As preocupações aumentam com Bijan Robinson enquanto o técnico dos Falcons elogia o valor ‘fora da bola’ do novato

Tele Falcões de Atlanta tem sido um dos NFLOs times mais misteriosos de 2023. Designs de jogo curiosos, incerteza no quarterback e derrotas insuportavelmente próximas Atlanta à margem dos playoffs no meio da temporada – e muitos torcedores ficaram frustrados com a falta de envolvimento de um jogador no jogo de domingo contra o Minnesota Vikings.

Sim, Gergelim Robinson está de volta ao noticiário – mas não por nada que tenha feito. Pelo contrário, é pelo que ele não é fazendo. Robinson teve apenas 13 toques na derrota de três pontos de domingo em Estádio Mercedes-Benz – e treinador principal Artur Smith continua a confundir o público com suas explicações sobre por que a oitava escolha geral no draft de 2023 não está assumindo o controle dos jogos.

A resposta confusa de Smith

Falando aos repórteres esta semana, Smith tentou explicar sua metodologia e por que ele tem usado Robinson de uma maneira tão errática.

“Às vezes, seu impacto longe da bola pode abrir as coisas”, disse Smith. “Para qualquer novato, as temporadas são longas. Você terá altos e baixos. Ele ainda tem um enorme impacto no jogo.”

Smith repetiu que Robinson será uma “grande parte” do Atlanta ofensa avançando, e ele não quer abusar do primeiro Longhorns do Texas estrela. Mas o Falcões‘O front office certamente não pode estar satisfeito por ter escolhido um dos 10 primeiros em um running back versátil que é apenas uma peça complementar do ataque.

É importante notar que Smith recebeu mais críticas sobre como empregou o wide receiver Drake Londres e final apertado Kyle Pitts nas últimas temporadas. Ambos os jogadores foram escolhidos entre os 10 primeiros, assim como Robinson.

Atlanta desperdiçando uma oportunidade na NFC South

Talvez um uso mais agressivo de Robinson — um dos Falcões‘ativos mais explosivos no ataque – teria ajudado Atlanta evitar uma derrota embaraçosa por 31-28 para Minesota no domingo, em que o quarterback Josué Dobbs liderou uma campanha vitoriosa nos últimos segundos… apesar de ter entrado para o time poucos dias antes e de não saber os nomes de seus companheiros.

A derrota deixou o Atlanta por 4 a 5 e o tirou do primeiro lugar no NFC Sul – que agora pertence ao Santos de Nova Orleans, em 5-4. Apesar de ter um ataque talentoso (embora sem um quarterback da franquia) e uma defesa subestimada, os Falcons correm sério risco de disparar para retornar à pós-temporada pela primeira vez em seis anos. O jogo deles em Arizona contra o Cardeais o próximo domingo é um que eles precisam ter.