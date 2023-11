As primeiras grandes finanças do UFC revelam receitas surpreendentes após a fusão da WWE

A primeira grande divulgação financeira da TKO Group Holdings à Securities and Exchange Commission revelou informações detalhadas sobre as receitas do UFC para 2022 e 2023.

TKO apresentou oficialmente a papelada à SEC antes da teleconferência de resultados do TKO do terceiro trimestre em 7 de novembro. O novo detalhamento apresenta dados financeiros do UFC e da World Wrestling Entertainment.

Antes da fusão com a WWE, o UFC estava sob a égide da Endeavor e, embora a promoção representasse a maior parte das participações esportivas da empresa, ainda havia receitas divididas com outras organizações, como a Professional Bull Riders.

Agora, as únicas informações financeiras do UFC foram reveladas com um mergulho mais profundo nas receitas do segundo trimestre de 2023.

Durante os dois primeiros trimestres de 2023, o UFC produziu US$ 611,9 milhões em receitas em direitos de mídia e conteúdo, eventos ao vivo, patrocínio e licenciamento de produtos de consumo. Os direitos de mídia e conteúdo, que se baseiam em grande parte em um acordo com a ESPN, pagaram a maior receita, com US$ 224,1 milhões no primeiro trimestre e depois US$ 211,7 milhões no segundo trimestre.

Os eventos ao vivo representaram US$ 63,8 milhões, enquanto os patrocínios foram de 54,2 milhões no primeiro semestre de 2023. Finalmente, o licenciamento de produtos de consumo gerou 18,1 milhões em receitas.

De acordo com o arquivamento da SEC, o UFC teve um aumento de 18 por cento entre o primeiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2022. O segundo trimestre aumentou 14 por cento ano após ano entre 2023 e 2022.

No que diz respeito às finanças de 2022, o UFC produziu US$ 1,14 bilhão em receitas, o que, de acordo com um relatório financeiro anterior da Endeavor, aumentou 20 por cento em relação ao mesmo período de 2021.

Desde que a Endeavor comprou o UFC por pouco mais de US$ 4 bilhões, a promoção do MMA continua sendo o maior gerador de receita da empresa, agora de capital aberto. Isso mudou um pouco depois que a Endeavor fechou um acordo para adquirir uma participação majoritária na WWE antes de fundir a equipe de luta livre profissional com o UFC.

A empresa combinada – agora conhecida como TKO Group Holdings – foi avaliada em mais de US$ 21 bilhões.

Com base nos registros financeiros divulgados na quarta-feira, a WWE também está desfrutando de um bom ano, com US$ 707,9 milhões em receitas produzidas nos dois primeiros trimestres de 2023. A WWE caiu 11 por cento nas receitas no primeiro trimestre de 2023 em comparação com 2022, mas depois se recuperou. com um aumento de 25% ano após ano no segundo trimestre.

Espera-se que o UFC continue registrando receitas recordes, especialmente depois de assinar um novo contrato plurianual – supostamente no valor de mais de US$ 100 milhões – para tornar a Bud Light a cerveja oficial da promoção. Somando-se a isso, o UFC começará a negociar os termos de um novo acordo de direitos de transmissão em 2024, que pode acabar sendo um dos contratos mais lucrativos do esporte.