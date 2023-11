As primeiras palavras de Shakira após acordo com o Ministério Público: Uma loba como eu sempre escolhe a família

Shakira tomou uma das decisões mais importantes de sua vida. A cantora colombiana alcançou um acordo com as autoridades espanholas no qual ela aceitou abertamente que fraudou o Tesouro.

Shakira foi acusada de fraudando mais de 14 milhões de euross entre 2012 e 2014 e o Ministério Público pediu inicialmente uma pena de oito anos e dois meses de prisão, juntamente com uma multa de 23,8 milhões de euros por seis crimes fiscais.

Após o acordo, o artista foi finalmente condenado a três anos de prisão, embora ela não terá que cumprir a pena já que ela não tem antecedentes criminais. Ela também pagará uma multa no valor de 7,3 milhões.

A reação de Shakira nas redes sociais

Depois de saber que a defesa legal de Shakira chegou a um acordo com o Ministério Público para encerrar o processo criminal, a cantora compartilhou seus pensamentos nas redes sociais.

Embora a artista não tenha feito nenhuma declaração ao chegar ao tribunal ou ao sair após a confirmação do acordo com a promotoria, Shakira quebrou o silêncio com algumas palavras significativas.

“Um lobo como eu sempre escolhe a família” foi a mensagem clara deixada pela colombiana em sua conta pessoal no Instagram. Shakira acompanhou esse comentário com um vídeo mostrando sua dedicação aos filhos Milan e Shasha no Grammy Latino após ganhar o prêmio de Melhor Canção.

A cantora colombiana reafirmou que optou por resolver o caso pelo bem dos filhos.