Ashanti presenteia Nelly 1962 Impala em seu 49º aniversário

Corretor de carros famosos Ronnie Garber disse ao TMZ … ele recebeu uma ligação na semana passada de Inveja do DJ dizendo que Ashanti estava procurando uma carona específica para dar a Nelly em seu grande dia – e precisava dela em Atlanta na noite de Halloween, alguns dias antes de seu aniversário.

Disseram-nos que o artista queria um Impala conversível 1962 personalizado – o carro azul-maçã está equipado com um motor Corvette L e um sistema de som com o logotipo de Nelly.

Ela também deu carona a ele em sua grande festa temática do exército … quando ele foi presenteado com seu bolo no palco, ela contou a ele sobre o presente que deu a ele, que disparou alguns fogos de artifício antes da revelação.