Assaí OFERECE quase 500 VAGAS pelo país; Envie o currículo!

O Assaí, atacadista com mais de 48 anos de tradição e um dos maiores empregadores do país, está em busca de mais colaboradores para preencher o seu quadro. Isto é, caso você esteja na procura por um novo emprego no mercado, consulte a lista de oportunidades disponíveis no presente momento:

Operador (a) de Caixa – Mauá (ABC) – Mauá – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Açougue – Belo Horizonte – MG – Açougue;

Auxiliar de Açougueiro – Belo Horizonte – MG – Açougue;

Empacotador – Ipatinga – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador de Loja – Mercearia – Anchieta Pauliceia – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Repositor (a) de Perecíveis – São Bernardo do Campo – SP – Atendimento;

Chefe de Seção de Perecíveis – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Cartazista – Olinda – PE – Cartazista;

Chefe de Seção – Perecíveis – Itatiba – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – REPOSIÇÃO – FLV (Frutas, Legumes e Verduras) – Ipatinga – MG;

Operador (a) de Loja – Mercearia – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Estoquista – DEPÓSITO – Curitiba – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Repositor (a) – Curitiba – PR – Produção;

Chefe de Atendimento de Vendas – Cuiabá – MT – Venda Interna;

Operador (a) de Empilhadeira – Mister Hull – Fortaleza – CE – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Repositor de Mercadorias – Itatiba – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar de Cozinha – Joaquim Murtinho – Campo Grande – MS – Cozinha;

Empacotador – Giovani Pirelli – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Caixa (Cotia Centro) – Operador – Cotia – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Assaí Atacadista

Falando mais sobre o Assaí Atacadista, podemos frisar que trata-se de uma empresa de atacado de autosserviço que está entre as maiores empregadoras privadas do país. Também carrega uma das Marcas Mais Valiosas do Brasil, segundo o ranking da Interbrand!

Hoje, conta com mais de 270 lojas, com mais de 70 mil colaboradores que atuam com muita paixão por atender os clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores, até consumidores finais que buscam por variedade e economia, cumprindo a missão de abastecer os lares de milhares de brasileiros com alimentos e itens básicos.

Por fim, a empresa busca profissionais que tenham muita vontade de se desenvolver em um ambiente inclusivo, que respeita todos e todas, jeitos, raças, cores e crenças, além de muito dinâmico, repleto de desafios e oportunidades!

Como se candidatar?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.



