Assembleia Legislativa anuncia CONCURSO PÚBLICO com 107 vagas; Veja!

O edital do aguardado concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins (ALE TO) está previsto para ser publicado até a próxima semana, mais especificamente, até o dia 15, quarta-feira. O contrato com a banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi assinado em 25 de outubro.

Este concurso público promete disponibilizar um total de 107 vagas, destinadas a cargos que abrangem níveis de escolaridade médio e superior.

Embora as exigências específicas e as remunerações para cada cargo ainda não tenham sido oficialmente divulgadas, as expectativas são de que os salários iniciais sejam em torno de R$ 5.190,06 para os cargos que requerem ensino médio e R$ 7.741,53 para as carreiras de nível superior. Cabe destacar que o cargo de procurador terá um salário inicial previsto de R$ 25.406,66.

Os candidatos interessados em participar deste concurso devem acompanhar atentamente a publicação do edital, que fornecerá informações detalhadas sobre os cargos, requisitos, provas, e demais etapas do processo seletivo.

A ALE TO é uma das instituições que oferece oportunidades de emprego no Tocantins, e esse concurso representa uma chance valiosa para os profissionais em busca de uma carreira no serviço público. Confira os cargos abaixo:

Como foi o último concurso público

É importante destacar que a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins (ALE TO) já havia promovido um concurso público em 2016, com o intuito de preencher 130 vagas, das quais 66 eram imediatas, e as restantes destinadas a formar um cadastro reserva de pessoal.

No entanto, o concurso público foi cancelado, um dia após a publicação do edital, em decorrência de irregularidades no processo de licitação para a escolha da banca organizadora, que seria a Fundação de Apoio às Pesquisas, Ensino e Assistência – Funrio.

As oportunidades naquele certame estavam disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Para os candidatos com ensino médio, as opções de cargos incluíam:

Assistente Legislativo na área de Assistência Administrativa; e

Apoio a Assistente Legislativo Especializado em áreas como audioeditoração, cinegrafia, fotografia, locução, manutenção em informática, operação em computadores, programação de computadores, assistência técnica em segurança do trabalho, assistência técnica em áudio, assistência técnica em contabilidade e assistência técnica em enfermagem.

Para os candidatos com nível superior, as opções de cargos eram diversas, abrangendo áreas como auditoria e controle interno, cerimonial, contabilidade, administração, área jurídica parlamentar, análise de sistemas, relações públicas, assistência social, economia, enfermagem, jornalismo, medicina, odontologia, pedagogia, psicologia, publicidade, revisão e procurador jurídico da assembleia.

Embora o concurso público anterior tenha enfrentado problemas, a realização de um novo processo seletivo pela ALE TO é uma oportunidade para candidatos que buscam uma carreira no serviço público legislativo. É importante ficar atento às informações contidas no próximo edital para garantir uma participação adequada no concurso atual.

Sobre o ALE TO

A Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins (ALE TO) desempenha um papel fundamental na vida política e legislativa do estado. Suas funções incluem a criação de leis, a fiscalização das ações do Poder Executivo, a aprovação do orçamento estadual e a representação dos cidadãos de Tocantins.

Os deputados estaduais que fazem parte da ALE TO atuam como representantes do povo, expressando os interesses e preocupações dos eleitores.

Além disso, a assembleia é um espaço onde ocorrem debates e discussões sobre questões importantes para o estado. Os deputados podem apresentar projetos de lei, discutir políticas públicas e tomar decisões que afetam a vida dos cidadãos de Tocantins.

A ALE TO também forma comissões parlamentares que se especializam em áreas específicas, como saúde, educação e segurança, com o objetivo de analisar e debater questões específicas e propor ações ou legislação relacionada a essas áreas.

Além disso, a assembleia desempenha um papel crucial como um canal de comunicação entre os cidadãos e o governo, permitindo que os eleitores expressem suas preocupações, façam petições e participem ativamente do processo democrático.

Dessa forma, a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins exerce um papel abrangente e vital em busca do bem-estar e desenvolvimento do estado e de seus cidadãos.