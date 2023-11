Assistência ao Trabalho Autônomo: Quanto você pode conseguir pelo seu negócio?

Being trabalhadores por conta própria era um estilo de vida que já estava em alta nos Estados Unidos da América, especialmente entre os freelancers. Mas a pandemia global no final de 2019 deu a este novo tipo de trabalhadores e empresários um impulso que certamente não esperavam. Hoje, há muitos americanos que trabalham por conta própria, mas não têm os mesmos direitos que um funcionário de uma grande empresa. Existe um programa ao qual todos os americanos autônomos podem se inscrever e que oferecerá algum tipo de ajuda do governo. É chamado de Programa de Assistência ao Trabalho Autônomo (SEAP). Vejamos como se tornar elegível para este programa.

Tornando-se elegível para o Programa de Assistência ao Trabalho Autônomo

Este novo programa surgiu logo após o desemprego os benefícios terminaram para muitos americanos durante o fim de semana do Dia do Trabalho. Na verdade, isso fazia parte de três grandes programas iniciados durante a Covid pelo Governo Federal para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia. Um desses programas para desempregados incluía um aumento semanal de US$ 300. Mas este programa ajuda pessoas que estão com dificuldades ou não para conseguir um emprego, mas que também trabalham por conta própria. O SEAP ajudará aqueles que não necessariamente trabalham para uma empresa, mas geram renda através do trabalho.

Para ser elegível para SABÃO, geralmente você precisa conseguir benefícios regulares de seguro-desemprego. Pessoas que atualmente participam em atividades de trabalho independente a tempo inteiro, como formação empresarial ou aconselhamento empresarial. Algumas atividades de trabalho freelance também cobrem isso, porque você pode ter um plano para começar a administrar um negócio. Quanto dinheiro você recebe com esses benefícios também varia dependendo do estado. Os estados que recebem esses benefícios desde 30 de agosto são Delaware, Mississippi, New Hampshire, Nova York e Oregon. Por exemplo, Oregon paga benefícios semanais entre US$ 157 e US$ 673. Nova York oferece até US$ 504, New Hampshire custa cerca de US$ 27, Delaware paga até US$ 400 e Mississippi sobe para US$ 235. Para se inscrever, entre em contato com a Agência Estadual de Seguro-Desemprego para obter mais detalhes.