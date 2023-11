Atacadão ABRE mais de 100 VAGAS; Envie o currículo!

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas, que está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil e é líder no segmento de atacarejo, está contratando novos funcionários.

Dito isso, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a rede, vale a pena conferir a lista de cargos abaixo e suas respectivas localidades:

Técnico (a) de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Operador (a) de Caixa – Nova Iguaçu – RJ – Lojas / Shopping;

Analista de RH – Chapecó – SC – Recursos Humanos (Generalista);

Nutricionista – Lages – SC – Enfermagem: Responder pelo programa de alimentação do trabalhador na empresa. Elaborar cardápio, lista de compras. Orientar o cozinheiro na execução do cardápio elaborado, orientar a equipe sobre as normas de segurança alimentar;

Auxiliar Administrativo – Cooperativa De Crédito – São Paulo – SP – Crédito e Cobrança;

Operador (a) de Cartões – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Cartões II – São Paulo – SP – Atendimento;

Líder de Prevenção de Perdas – Pinhais – PR – Auditoria Interna;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Pinhais – PR – Auditoria Interna;

Repositor (a) de Frios – Cascavel – PR – Cozinha;

Repositor (a) de Frios – São Paulo – SP – Cozinha;

Operador (a) de Caixa – Cascavel – PR – Lojas / Shopping;

Fiscal de Prevenção e Perdas – Cascavel – PR – Fiscalização;

Auxiliar de Cozinha – Cascavel – PR – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Londrina – PR – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Cambé – PR – Cozinha.

Mais sobre o Atacadão

Sobre o Atacadão, é interessante frisar que estamos falando do maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 200 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil.

Além disso, possui uma história de 60 anos e mais de 70 mil colaboradores, a empresa tem atualmente mais de 300 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais.

Também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, possuindo um time superior a 300 vendedores parceiros de atacado.

Conheça alguns benefícios



Enxoval de Bebê;

Café da manhã;

Participação nos Lucros e Resultados;

Refeitório no local;

Gympass;

Assistência Médica e Odontológica;

Vale transporte;

Cesta de Natal;

Seguro de Vida.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que você já pôde visualizar as vagas do Atacadão, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.

Para ficar sabendo das principais vagas de emprego e das notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC e não perder sequer um detalhe!