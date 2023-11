Ataque de fãs de Nardo Wick, polícia divulga fotos de suspeitos de Nardo Entourage

A polícia afirma querer falar com quaisquer testemunhas e está, mais uma vez, pedindo ajuda ao público para investigar o caso.

Nardo’s pediu desculpas pelo ataque … dizendo que não sabia como sua comitiva reagiria e está chateado com todo o incidente.

Enquanto isso, a mãe e a amiga do fã nos disseram que George ainda está no hospital enquanto os médicos tentam descobrir se o ataque o deixou com algum dano a longo prazo.