até 80% de desconto em produtos; confira

O Magalu está se preparando para a Black Friday com descontos que podem chegar a até 80%. As oportunidades de economia estão disponíveis tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais da rede varejista.

Promoções exclusivas durante todo o mês

Uma das estratégias adotadas pelo Magazine Luiza para a Black Friday deste ano é a realização de saldos relâmpagos chamados de “Agora ou Nunca”. Nessas promoções exclusivas, são oferecidos descontos em itens selecionados que não ficarão mais baratos na última sexta-feira do mês, data oficial do evento.

Todas as categorias de produtos estão incluídas nas promoções da “Black das Blacks” do Magalu, desde eletroeletrônicos até moda, esportes, beleza, alimentos e bebidas. Os clientes poderão aproveitar descontos de até 80% em produtos de diversas áreas.

Variedade de Produtos

Na Black Friday do Magalu, todos os segmentos de produtos são contemplados. Desde eletroeletrônicos até moda, esportes, beleza e alimentos. As compras ainda podem ser divididas em até dez vezes sem juros.

Em determinados casos, clientes que realizam compras acima de R$ 79 pelo aplicativo conseguem frete grátis. Isso demonstra o comprometimento do Magalu em oferecer aos consumidores a chance de adquirir produtos pelo menor preço dos últimos 30 dias, antes da data promocional.

A importância da Black Friday no Varejo

Um recente relatório da XP enfatizou a relevância da Black Friday para o setor varejista, principalmente para empresas de e-commerce, como o Magalu. Analistas destacam que eletrônicos e eletrodomésticos são tradicionalmente favorecidos durante a ocasião, o que pode influenciar positivamente as ações do segmento.



Estímulo às vendas e maior recorrência de compra

A estratégia do Magazine Luiza de distribuir as promoções ao longo do mês tem como objetivo estimular as vendas e aumentar a recorrência de compra nos canais da empresa. Ao oferecer descontos ao longo de todo o período de novembro, a varejista busca dar aos consumidores a chance de adquirir um produto pelo menor preço dos 30 dias anteriores à promoção.

Essa estratégia não apenas beneficia os clientes, mas também fortalece a presença do Magazine Luiza no mercado e consolida sua posição como uma das principais varejistas do país.

A Black Friday do Magazine Luiza promete ser uma das mais atrativas para os consumidores brasileiros. Com descontos de até 80%, parcelamento sem juros e frete gratuito, a varejista busca oferecer aos clientes uma experiência de compra única e vantajosa.

Além disso, a maior operação de fulfillment da história do Magazine Luiza garantirá um portfólio amplo de produtos disponíveis, redução no prazo final do frete e menor custo para o consumidor.

A estratégia de distribuir as promoções ao longo do mês estimula as vendas e aumenta a recorrência de compra nos canais da empresa, consolidando o Magazine Luiza como uma referência no mercado varejista.

Não perca a oportunidade de aproveitar os descontos incríveis oferecidos pelo Magazine Luiza durante todo o mês de novembro. Fique de olho nas promoções exclusivas do “Agora ou Nunca” e garanta produtos de diversas categorias com preços imperdíveis. Aproveite a Black Friday do Magazine Luiza e faça suas compras com segurança e economia!

Dicas para aproveitar a Black Friday

Antes de se lançar nas compras da Black Friday, é importante avaliar sua situação financeira para evitar dívidas desnecessárias, principalmente no cartão de crédito. Selecione os itens que realmente precisa e evite compras por impulso. Uma boa estratégia para o período é aproveitar os benefícios do cashback, que permite receber parte do valor de volta, seja diretamente na conta ou como crédito na loja.