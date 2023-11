Até agora NÃO RECEBEU o Bolsa Família? Saiba o MOTIVO

Com o início do calendário de novembro do Bolsa Família, alguns grupos de beneficiários podem se deparar com uma dúvida bastante comum a cada ciclo de pagamento: por que o dinheiro não foi creditado no Caixa Tem?

A mais recente parcela do Bolsa Família será disponibilizada até o dia 30/11 para um total de 21,18 milhões de famílias. O valor médio da parcela referente a novembro será de R$ 677,88 por núcleo familiar.

Redução e cancelamento do Bolsa Família

No mês de novembro, os depósitos trouxeram informações inovadoras sobre o valor do benefício. Ele foi reduzido pela metade para 2,54 milhões de famílias. Além disso, uma nova rodada de revisão dos cadastros resultou no cancelamento do Bolsa Família para 571 mil pessoas.

É importante destacar que o depósito continua sendo liberado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Dessa forma, é essencial que o beneficiário consulte o calendário de pagamento para verificar se chegou o momento de receber, considerando o número do seu benefício.

Para fazer isso, basta conferir as datas completas do Bolsa Família em novembro, as quais já foram divulgadas pelo governo há algum tempo. Consulte o calendário:

1: 17 de novembro;

2: 20 de novembro;

3: 21 de novembro;

4: 22 de novembro;

5: 23 de novembro;

6: 24 de novembro;

7: 27 de novembro;

8: 28 de novembro;

9: 29 de novembro;

0: 30 de novembro.

Outra maneira de verificar a data de pagamento conforme o número final do NIS é por meio do site oficial do programa. Nesse portal, os inscritos podem selecionar o mês atual e os meses seguintes para descobrir as datas em que receberão o benefício.

O que fazer se o Bolsa Família não caiu?



Você também pode gostar:

Após verificar a data correta de pagamento, o próximo passo para compreender o motivo pelo qual o Bolsa Família não foi creditado na conta é descobrir se você foi aprovado ou bloqueado na nova folha de pagamento.

Se você é beneficiário do programa, é provável que já esteja ciente do processo de averiguação cadastral iniciado pelo governo em março. O foco desse procedimento é revisar mais de 8 milhões de cadastros do CadÚnico (Cadastro Único), incluindo famílias unipessoais, pessoas com informações de renda incorretas ou com cadastro desatualizado.

Conforme informado pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), esse procedimento deve se estender até dezembro. Então, cada mês novas famílias podem ter o pagamento bloqueado ou o Bolsa Família cancelado caso não atendam mais aos critérios do programa.

No mês de outubro, inúmeros beneficiários receberam a notificação de bloqueio do benefício. Assim, o prazo estipulado era até 10 de novembro para a atualização das informações, evitando o cancelamento do benefício.

Para verificar se você está bloqueado, é possível consultar de maneira simples a situação do seu Bolsa Família, seja ele aprovado, bloqueado ou cancelado. A consulta pelo CPF pode ser realizada nos seguintes canais oficiais da Caixa ou do Governo Federal:

App Caixa Tem;

App do Bolsa Família;

App do Cadastro Único;

Portal Cidadão da Caixa;

Telefone 121 do MDS;

Central da Caixa, número 111.

Por outro lado, se o app indica que o benefício está liberado para saque e a família não identificou o depósito na data estabelecida, é necessário verificar se o dinheiro não foi creditado em outras contas.

Tem horário certo?

Sobre o horário em que o Bolsa Família é creditado no Caixa Tem, a maioria dos beneficiários recebe o valor em conta poupança digital. Dessa forma, de acordo com o banco, o dinheiro é creditado nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã, o benefício já deve estar disponível para saque no Caixa Tem.

Entretanto, se o beneficiário não visualizar o pagamento da parcela em nenhuma das contas até o final do dia, é necessário buscar atendimento em uma agência da Caixa ou em um posto do CadÚnico em sua cidade. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 121 do Ministério da Cidadania.

Bloqueio específico

Há um tipo específico de bloqueio para quem recebe o Bolsa Família pelo Caixa Tem, conhecido como “benefício bloqueado para crédito em conta”. No entanto, esse aviso não deve gerar preocupação, pois indica apenas que o dinheiro já foi depositado na conta e que na data estipulada pelo calendário, o valor será liberado para saque.

Caso o dinheiro esteja liberado no app do programa, mas ainda não tenha sido creditado no Caixa Tem, o beneficiário pode tentar sacar os valores em agências ou lotéricas utilizando o cartão físico. Mas, é importante ressaltar que podem ser utilizadas versões antigas do cartão, como o Cartão Cidadão e o Cartão Auxílio Brasil, já que nem todos os inscritos receberam a nova versão do Cartão Bolsa Família.

Desbloqueio do Bolsa Família em poucos passos

Para desbloquear o programa e retomar o recebimento do benefício, é fundamental seguir alguns passos. Agora que você está ciente dos principais motivos que podem levar ao bloqueio do Bolsa Família e impedir o recebimento das parcelas, explicaremos como realizar o desbloqueio, incluindo retroativamente.

Como mencionado anteriormente, a maioria dos bloqueios está relacionada a dados desatualizados ou informações incorretas no CadÚnico. Essas inconsistências são identificadas após o Ministério da Cidadania cruzar diversas bases de dados do governo federal e constatar divergências nas informações.

Portanto, a atualização do CadÚnico é crucial para evitar a perda do benefício e também pode resultar no desbloqueio do Bolsa Família. Quando o cadastro é atualizado e as pendências são resolvidas, a família volta a fazer parte do programa, desde que ainda atenda aos critérios para receber o Bolsa Família.

Então, para atualizar as informações da família, o responsável deve procurar o setor de atendimento do CadÚnico e apresentar os seguintes documentos:

CPF ou Título de Eleitor do Representante Familiar;

Documento de Identificação de cada membro da família (preferencialmente CPF);

Comprovante de residência;

Comprovante de matrícula de crianças e adolescentes (se houver).

Após a atualização do cadastro, o Ministério da Cidadania e a Dataprev realizam a revisão dos dados da família. Com isso, há a garantia que não existam mais informações inconsistentes e que o beneficiário esteja dentro das regras de elegibilidade do programa.

O pedido será analisado pelo setor responsável pelo programa. Então, a família deve receber uma resposta no prazo de 30 dias, confirmando se está apta a receber o Bolsa Família novamente.