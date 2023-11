Atenção! Alterações no formulário de inscrição e atualização do MEI: confira as novidades

O recente aprimoramento do Sistema de Inscrição e Atualização para Microempreendedores Individuais (MEI) representa uma significativa simplificação nos procedimentos.

Empreendedores agora contarão com um processo mais descomplicado tanto para a inscrição quanto para a atualização de informações.

Além dessa melhoria, uma informação de destaque foi recentemente incorporada ao sistema: o Portal do Empreendedor, mantido pelo Governo Federal, passou por uma atualização substancial.

Com isso, busca-se proporcionar aos MEIs de todo o país uma experiência mais intuitiva e eficiente ao lidar com os processos de inscrição e atualização.

Afinal, as mudanças implementadas buscam diretamente a facilitar a vida dos microempreendedores, garantindo que eles possam realizar esses procedimentos de maneira mais rápida e fácil.

Para obter informações detalhadas sobre as melhorias implementadas no sistema MEI e como elas impactam positivamente os microempreendedores, continue a leitura no texto abaixo.

Atualizações no portal do empreendedor facilitam o processo de formalização

O Portal do Empreendedor passou por melhorias significativas, visando otimizar a experiência dos usuários durante o processo de formalização para MEI.



Você também pode gostar:

Uma das mudanças notáveis é a simplificação do formulário, que agora exclui o campo “Nome Fantasia”, tornando o preenchimento mais direto e eficiente.

Outra melhoria substancial diz respeito à emissão de mensagens, que passou por aprimoramentos para proporcionar clareza e eficácia aos usuários.

Um novo recurso implementado é a inclusão de TAGS no sistema, auxiliando na identificação das informações públicas para MEI.

Com o uso dessas TAGS, os empreendedores têm a oportunidade de realizar o cadastro de formalização sem a necessidade de fornecer informações pessoais desnecessárias.

É importante destacar que toda essa iniciativa está alinhada alinhada com as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo o Ministério, as informações públicas incluem aspectos como identificação (CPF, Nome Empresarial, Nome do Empresário, Telefone para Contato, E-mail e Capital Social), atividades (Ocupação Principal, Ocupações Secundárias, Código CNAE Principal, Descrição CNAE Principal e Forma de Atuação), e endereço comercial (CEP, Tipo de Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro/Distrito, Município e UF).

Você pode se interessar em ler também:

Passos essenciais para formalizar seu negócio como Microempreendedor Individual (MEI)

Se você está buscando formalizar seu empreendimento como Microempreendedor Individual (MEI), é crucial estar ciente das informações necessárias para garantir um processo tranquilo e eficiente.

Confira os dados que você precisará fornecer para completar o registro no Portal do Empreendedor:

1 – Conta BR de Nível Prata ou Ouro para Brasileiros; Nível Bronze para Estrangeiros:

Brasileiros têm a opção de utilizar uma conta bancária de nível prata ou ouro, enquanto estrangeiros podem optar por uma conta de nível bronze. Certifique-se de verificar os requisitos específicos para cada nível e saiba como elevar o status de sua conta, se necessário;

Tenha em mãos seu Registro Geral (RG) para comprovação de identidade.

2 – Dados de Contato e Endereço:

Forneça informações precisas de contato e endereço, garantindo que estejam atualizadas para facilitar a comunicação e correspondências relacionadas ao seu negócio;

Indique o tipo de atividade econômica que você realiza, a forma como atua no mercado e o local onde o negócio é conduzido.

3 – Informações Adicionais para Estrangeiros:

Se você é estrangeiro, será necessário fornecer informações específicas, incluindo:

País de nacionalidade, conforme cadastrado no CPF;

Dados de identificação civil do estrangeiro, de acordo com o cadastro na Polícia Federal (PF);

Lembre-se de que todo esse processo de registro pode ser realizado de forma prática e eficiente por meio do Portal do Empreendedor.

Vantagens de se formalizar como MEI

Como já abordado anteriormente, o Microempreendedor Individual (MEI) é uma categoria de empreendedor que possui regime tributário simplificado e pode se beneficiar de diversos direitos e benefícios:

Obtenção do CNPJ gratuitamente: O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, um documento obrigatório para todas as empresas. Ele permite que o MEI emita nota fiscal, abra conta bancária empresarial e participe de licitações públicas;

emita nota fiscal, abra conta bancária empresarial e participe de licitações públicas; Tributação reduzida: O Microempreendedor paga um valor fixo mensal de tributos, que inclui o INSS, o ISS e o ICMS. O valor varia de acordo com a atividade exercida;

Garantia de benefícios previdenciários: A categoria contribui para o INSS e, por isso, tem direito a benefícios como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte;

Acesso a linhas de crédito: O MEI pode ter acesso a linhas de crédito especiais oferecidas por bancos e instituições financeiras.

Além dessas vantagens, trabalhadores nessa modalidade também tem mais credibilidade no mercado, o que pode ajudar a aumentar sua clientela.

Para se formalizar como MEI, é necessário cumprir algumas especificações. Confira: