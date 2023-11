ATENÇÃO, beneficiário do INSS! Você PODE receber seu DINHEIRO pela Caixa Econômica DESTA forma

A remuneração inicial do INSS é realizada em uma agência e em um banco determinados pela própria entidade previdenciária. No entanto, isso não implica em restrições à alteração, por exemplo, para a Caixa Econômica.

O receptor goza de autonomia para eleger o método de recebimento e o local onde se concretizará os pagamentos mensais do INSS. Portanto, se essa é sua intenção, trocar de banco, saiba como fazer logo abaixo.

Benefício do INSS pode ser recebido na conta poupança da Caixa Econômica?

Sim! A Caixa Econômica, assim como diversas outras entidades bancárias operantes no território brasileiro, possibilita o recebimento do benefício previdenciário em conta corrente ou poupança.

No entanto, alguns requisitos se fazem presentes. Inicialmente, a titularidade da conta deve corresponder ao beneficiário do INSS. Em segundo plano, a conta não pode ser destinada a salários.

Ademais, é imperativo que a conta seja de natureza individual. Em outras palavras, não deve ser compartilhada com terceiros, como no caso de uma conta conjunta.

Limite da conta poupança Caixa?

É possível receber a compensação do INSS em uma conta poupança na Caixa. Entretanto, é prudente atentar-se, pois existem restrições quanto à movimentação.

De acordo com as diretrizes da CEF, a conta poupança admite uma movimentação de até R$ 3 mil por mês. Dessa forma, se o valor do benefício ultrapassar essa quantia, é mais aconselhável escolher o recebimento por meio de uma conta corrente.



É obrigação abrir, então, uma conta corrente?

Negativo! Possuir uma conta bancária não é uma condição indispensável para obter o benefício previdenciário, independentemente de sua categoria.

Nesse cenário, o contemplado recebe os montantes mensais por meio de um cartão magnético. A retirada é efetuada em uma agência nas proximidades de sua moradia.

Não são aplicadas tarifas para a emissão do cartão, que é disponibilizado de maneira totalmente gratuita. Ademais, quem já recebe através de conta bancária e deseja encerrá-la ou desvinculá-la do benefício tem a opção de solicitar a transição para o recebimento por meio do cartão.

Como receber o benefício do INSS por cartão magnético?

Nesse contexto, a requisição é encaminhada diretamente ao INSS. O beneficiário não tem a prerrogativa de escolher a instituição bancária, pois essa decisão fica a cargo da Previdência Social.

Contudo, não há razões para inquietação. É comum que o INSS designe uma agência conforme aquelas disponíveis nas proximidades da residência do beneficiário.

Para pleitear a transição do pagamento do benefício para o cartão magnético, basta seguir estes passos:

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo;

ou aplicativo; Faça login com CPF e senha Gov.br;

Clique em “Novo pedido” > “Alterar local ou forma de pagamento”;

Localize o benefício que você recebe (pensão, aposentadoria, auxílio-doença, etc.) e selecione-o;

Leia o texto, siga as instruções e confirme.

Como saber em qual banco receber o benefício do INSS?

A primeira compensação do benefício do INSS, após a aprovação da solicitação do segurado da Previdência Social, ocorre em uma instituição financeira determinada pelo órgão, como citado. O beneficiário recebe essa informação por meio da Carta de Concessão de Benefício, a qual é enviada pelos Correios até o endereço do solicitante.

Adicionalmente, é possível consultar o documento a qualquer momento no aplicativo ou no site Meu INSS. Para efetuar o primeiro saque, após a disponibilização do benefício, basta dirigir-se à agência mencionada na correspondência.

Para ter acesso aos valores, apresente a Carta de Concessão – seja em formato físico ou digital – e um documento de identificação com foto.

Quais os bancos em que se pode receber a aposentadoria?

É viável receber o benefício do INSS em qualquer banco que mantenha convênio com o órgão. Assim, o pagamento é efetuado em conta poupança ou corrente de instituições como Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, entre outros bancos tradicionais. Adicionalmente, é possível receber o benefício por meio de contas em bancos digitais, como Nubank e Neon.

Quanto à escolha do melhor banco para receber o benefício do INSS, não há uma resposta única. Isso depende da relação que o beneficiário tem com as instituições. Fatores como atendimento, serviços oferecidos e suas condições influenciam na decisão.

Para solicitar a portabilidade de pagamento do INSS para outro banco, é necessário comparecer à agência desejada para receber os pagamentos. Nesse momento, tenha em mãos documento de identificação pessoal com foto, comprovante de endereço e a Carta de Concessão.

Então, se a intenção for mudar a agência dentro do mesmo banco para receber o pagamento do INSS, o beneficiário deve dirigir-se à agência atual para solicitar a transferência, apresentando os documentos necessários.