ATENÇÃO, beneficiários do Bolsa Família! SURPRESA LIBERADA

O cronograma de pagamento do Bolsa Família de novembro é baseado no Número de Identificação Social (NIS) e traz novidades para os beneficiários do programa. Estas mudanças resultaram em valores mais altos, o que foi uma surpresa para muitos.

Isso se deve a um novo cálculo implementado no programa social, que possui o potencial de ter um impacto positivo na vida de muitas famílias. E diz-se isso especialmente aquelas com mais membros, proporcionando um alívio financeiro bem-vindo do Bolsa Família em tempos economicamente desafiadores.

Pagamento do Bolsa Família liberado pelo governo

O aumento nos repasses do Bolsa Família não beneficia apenas famílias numerosas, mas também inclui valores adicionais para:

Gestantes;

Crianças na primeira infância;

Adolescente.

Isso aumentou o alcance e a eficácia do programa.

Para famílias com mais membros, onde cada membro tem direito a R$ 142 do Benefício de Renda de Cidadania, a soma dos valores pode resultar em uma parcela considerável. Por exemplo, famílias compostas por oito pessoas recebem R$ 1.136, e aquelas com NIS final 6 já podem sacar os valores ou movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem.

Os depósitos do Bolsa Família são meticulosamente organizados e realizados pela Caixa Econômica Federal nos últimos dez dias úteis de cada mês. Assim, seguem a ordem do último dígito do NIS do responsável familiar. Os pagamentos de novembro, por exemplo, iniciarão a primeira parcela para o NIS 1 no dia 17, com a última parcela ocorrendo no dia 30.

É crucial que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos, verificando quando os valores serão depositados em suas contas. Dessa forma, dá para melhor organizar suas finanças e aproveitar de maneira otimizada os benefícios proporcionados pelo programa.



O reajuste no Bolsa Família reflete o compromisso contínuo de adaptar e otimizar programas sociais. A intenção é atender de forma mais eficiente e abrangente às necessidades da população, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social. A inclusão de valores adicionais para determinados grupos, destaca a importância de políticas públicas direcionadas e bem estruturadas. Elas buscam promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Cronograma oficial

Abaixo, seguem as datas para os beneficiários:

17 de novembro – NIS terminado em 1;

20 de novembro – NIS terminado em 2;

21 de novembro – NIS terminado em 3;

22 de novembro – NIS terminado em 4;

23 de novembro – NIS terminado em 5;

24 de novembro – NIS terminado em 6;

27 de novembro – NIS terminado em 7;

28 de novembro – NIS terminado em 8;

29 de novembro – NIS terminado em 9;

20 de novembro – NIS terminado em 0.

Atualização no CRAS evita perda do benefício

Para efetuar a inscrição, é necessário que a família satisfaça a uma série de requisitos estabelecidos pelo governo. São os seguintes:

Inicialmente, a família deve apresentar uma renda mensal per capita equivalente a meio salário mínimo;

Além disso, as famílias podem ter uma renda mensal de, no máximo, três salários mínimos para se inscrever;

Famílias cuja renda seja superior a três salários mínimos podem se cadastrar, desde que estejam vinculadas a um programa social oferecido pelo governo;

Quem reside sozinho, ou seja, famílias unipessoais, também têm o direito de se inscrever;

Por fim, pessoas em situação de rua, com ou sem família, também podem realizar o cadastro.

Se você se encaixa em algum desses critérios, é possível fazer um pré-cadastro através do site oficial ou do aplicativo do CadÚnico. O objetivo desse pré-cadastro é agilizar o atendimento presencial, que deve ocorrer em uma unidade do CRAS em sua cidade.

Você pode encontrar uma lista de todas as unidades do CRAS em todo o Brasil por meio da plataforma governamental específica. Basta acessar o link e localizar a unidade mais próxima de sua residência.

Caso prefira não fazer o pré-cadastro pela internet, você pode procurar diretamente uma unidade do Centro de Referência para realizar sua inscrição. No entanto, se você fez o pré-cadastro pelo site ou aplicativo, deverá aguardar um período de 120 dias antes de comparecer ao CRAS.