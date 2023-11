Atenção, concurseiro! Concurso BACEN define banca

Se você é um dos concurseiros que está de olho no concurso BACEN, fique sabendo que a banca já foi definida.

Sendo assim, agora você já pode estudar com base no perfil da banca e de edições anteriores e, assim, aumentar suas chances de aprovação.

Quer saber qual é essa banca e muitos outros detalhes do certame? É só continuar lendo até o final e conferir tudo!

Concurso BACEN

O tão aguardado concurso do Banco Central do Brasil (BACEN) está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Agora, no último dia 14 de novembro, a escolha da banca organizadora foi oficialmente confirmada por meio de documento de dispensa de licitação publicado no Diário Oficial da União.

A saber, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será o responsável por planejar, organizar e executar o certame.

Portanto, a comunidade de concurseiros já pode marcar em seus calendários: a previsão é que o edital seja publicado até janeiro de 2024. O certame contará, ainda, com 100 vagas para o cargo de Analista, sendo 50 destinadas à área de Tecnologia da Informação e outras 50 voltadas para profissionais ligados à Economia e Finanças. Enquanto isso, as provas devem ocorrer entre os meses de março e abril.

Cenário atual do concurso BACEN até o momento

A atual situação do concurso BACEN mostra que as movimentações dos preparativos estão a todo vapor. Desse modo, o cronograma foi definido em agosto deste ano, com a previsão de provimento das vagas a partir de dezembro de 2023.



Você também pode gostar:

Aliás, o diretor do Banco Central já sinalizou sua intenção de buscar mais vagas, o que pode significar mais oportunidades para concurseiros.

No entanto, uma incerteza paira sobre a possível adesão ao Concurso Unificado Nacional (CNU), uma vez que, em setembro, o órgão não confirmou sua participação no certame.

Salário e benefícios dos servidores do Banco Central do Brasil

Os candidatos aprovados no próximo concurso para a carreira de Analista e Técnico do BACEN começarão na Classe A padrão I. Vale ressaltar que o posto de Procurador entrará na segunda categoria.

A progressão na carreira é anual, movendo-se de um padrão para outro, até atingir a Classe Especial — Padrão IV, após cerca de 13 anos de serviço.

Veja a seguir os salários iniciais e finais desses 3 cargos:

Técnico:

Inicial: R$ 7.938,81;

Final: R$ 13.640,89.

Analista:

Inicial: R$: 20.924,80;

Final: R$ 29.832,94.

Procurador:

Inicial: R$ 21.014,49;

Final: R$ 27.303,70.

Além do salário atrativo, os servidores contarão com benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 658 mensais e a possibilidade de solicitar auxílio-creche para aqueles que têm filhos.

Cargos, vagas e lotação do concurso BACEN

O Banco Central do Brasil recebeu autorização para o concurso com 100 vagas, embora inicialmente tenha feito solicitação para um total de 245 vagas.

Dessa forma, os aprovados poderão ser lotados em 10 municípios diferentes, incluindo:

Brasília;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Belo Horizonte;

Porto Alegre;

Curitiba;

Recife;

Fortaleza;

Salvador;

Belém.

Saiba mais sobre o Banco Central

O BACEN, criado pela Lei 4.595 em 1964, é responsável por diversas atribuições essenciais para o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Desde a emissão de papel-moeda até o controle do fluxo de capitais estrangeiros no país, o Banco desempenha um papel crucial na estabilidade econômica nacional.

Por isso, além de receber salários e benefícios atrativos, os aprovados no certame dessa instituição também podem desfrutar do prestígio de trabalhar em um dos órgãos mais importantes e reconhecidos do país.

Relembre o último concurso BACEN

O último concurso do Banco Central, realizado em 2013, contou com duas etapas distintas. A primeira envolveu provas objetivas e discursivas, sendo a avaliação discursiva específica para candidatos ao cargo de analista. Já a segunda fase consistiu na aplicação do programa de capacitação, eliminatório e classificatório para todos os cargos.

As provas objetivas para o cargo de Analista tiveram duração de 3 horas e 30 minutos, enquanto as provas objetivas e discursivas para o cargo de Técnico foram realizadas em 4 horas e 30 minutos. Ambas as avaliações cobraram conhecimentos básicos e específicos relativos aos cargos.

A etapa discursiva para analistas teve duração de 4 horas, ocorrendo no período vespertino. Ademais, também exigiram um curso de formação e capacitação dos aprovados nas primeiras fases.

Assim, esse programa teve a duração de 120 horas e os participantes receberam auxílio financeiro durante e testados depois da aplicação.

Gostou de saber que o concurso BACEN já está com a banca definida? Então se prepare e volte sempre para mais atualizações sobre esse e outros certames!