Atenção! Confirmação da antecipação do Bolsa Família em dezembro para diversos beneficiários

Às vésperas do encerramento do calendário de novembro, o Governo Federal anunciou o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para o mês de dezembro, surpreendendo os beneficiários ao antecipar os depósitos.

O início está programado para o dia 11, com a conclusão prevista para o dia 22. a antecipação não se limita aos benefícios regulares do programa, alcançando também pagamentos secundários, como a última parcela do Vale-Gás em 2023.

Além disso, a projeção aponta que o Bolsa Família de dezembro contemplará aproximadamente 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os valores serão liberados de forma gradual, seguindo a sequência do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Assim, o desembolso terá início com os beneficiários de NIS final 1 no dia 11, culminando com aqueles de NIS final 0 no dia 22.

Vale ressaltar que o benefício é creditado automaticamente no aplicativo Caixa Tem, mas também pode ser retirado em espécie nas agências oficiais da Caixa Econômica Federal (CEF).

Porque haverá a antecipação dos recursos em dezembro?

Podemos dizer que a antecipação do Bolsa Família para o mês de dezembro é uma estratégia do governo com dois objetivos principais. Primeiramente, a essa decisão se dá para atender demandas específicas do final do ano.



Afinal, o mês de dezembro é conhecido por demandar gastos extras, seja com a ceia de Natal, a compra de presentes ou outras despesas típicas dessa época.

Logo, com os valores sendo disponibilizados até o dia 22/12, os beneficiários podem se organizar melhor em relação a essas despesas típicas.

Além disso, a antecipação do Bolsa Família em dezembro também busca contribuir para o aquecimento da economia. Já que os recursos adicionais injetados nas comunidades beneficiadas podem impulsionar o comércio local.

Todavia, é importante ressaltar que a antecipação do Bolsa Família em dezembro não altera o calendário regular de pagamentos nos demais meses seguintes.

Trata-se de uma medida específica para este período, buscando apoiar as famílias em um momento em que as demandas financeiras costumam ser mais intensas.

Especificações para o recebimento do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de assistência social destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando proporcionar uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas.

Para ser elegível a esse benefício, a família deve ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa, resultante da soma dos rendimentos de todos os membros, dividida pelo número total de integrantes.

Além do critério financeiro, as famílias também devem atender a determinados compromissos nas áreas de saúde e educação para se manterem elegíveis ao programa.

Esses compromissos incluem a realização do acompanhamento pré-natal, o seguimento do calendário nacional de vacinação, o monitoramento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos e a garantia de frequência escolar mínima.

A frequência escolar exigida é de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que ainda não tenham concluído a educação básica.

Além disso, a família deve manter o Cadastro Único sempre atualizado, realizando a atualização pelo menos a cada 24 meses.

Cumprir esses compromissos é fundamental para a elegibilidade contínua no Programa Bolsa Família, garantindo não apenas o apoio financeiro, mas também promovendo o bem-estar, a saúde e a educação das famílias beneficiárias.

Calendário de pagamento do Bolsa Família para dezembro: confira as datas de recebimento por NIS

Como sempre, o benefício do Bolsa Família para o mês de dezembro seguirá um cronograma específico, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Todavia, como mencionamos anteriormente, no mês de dezembro os valores serão antecipados.

Portanto, é essencial que os contemplados estejam atentos às datas correspondentes para garantir o recebimento adequado. Confira abaixo o calendário detalhado: