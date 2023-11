Alguns golpes na Black Friday fizeram a Federação Brasileira de Bancos, mais conhecida como Febraban, emitir alterado para os consumidores.

A Black Friday, que está acontecendo nesta sexta-feira (24), é um momento de empolgação para consumidores ávidos por promoções irresistíveis. Contudo, é importante ter cuidado, visto que existem várias pessoas que agem de má fé a fim de se aproveitar dessa data para aplicar golpes.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre o alerta da Febraban para te passar. Assim, você poderá aproveitar esse dia de compras da melhor forma possível.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção consumidor! Febraban alerta para golpes na Black Friday

Conforme mencionado acima, a Black Friday é um dia muito aguardado, tanto pelo comércio, como também pelos consumidores, que se preparam para comprar produtos com os descontos que essa data oferece.

Desse modo, para que os consumidores não caiam em golpes, a Febraban emitiu um alerta sobre alguns cuidados que devem ser tomados ao ir às compras.

Sendo assim, confira abaixo quais são eles:

Reconheça as táticas dos criminosos



Você também pode gostar:

A engenharia social é a principal arma das quadrilhas nesse cenário de promoções. Páginas falsas, e-mails, SMS e perfis fraudulentos em redes sociais são utilizados para manipular usuários e obter informações confidenciais.

Portanto, esteja atento a essas táticas enquanto navega em busca de ofertas.

Faça compras seguras online

Ademais, a Febraban também recomenda a preferência por sites conhecidos. Antes de finalizar uma compra em uma plataforma menos familiar, verifique sua reputação em páginas de reclamações.

Além disso, nunca utilize computadores públicos ou de terceiros para transações financeiras. Examinar cuidadosamente as opções de pagamento oferecidas também é crucial para evitar fraudes.

Desconfie de preços muito baixos

Ofertas com preços consideravelmente abaixo do valor real do produto podem ser um indicativo de fraude.

Portanto, desconfie de promoções excessivamente tentadoras e esteja ciente de que, em muitos casos, o barato pode sair caro.

Cuidado com formulários

Evite fornecer dados pessoais em formulários suspeitos, principalmente quando exigidos para acessar promoções da Black Friday. Isso porque essas informações podem ser exploradas por criminosos para atividades fraudulentas.

Além do mais, mantenha uma postura cautelosa em relação à divulgação de dados pessoais.

Febraban alerta para golpes na Black Friday: utilize cartões virtuais

Ao realizar compras online, opte por utilizar cartões virtuais. Essa prática adiciona uma camada extra de segurança, reduzindo a exposição de informações bancárias e minimizando os riscos associados às transações online.

Atenção ao Pix

Para quem opta pelo Pix como método de pagamento, a Febraban destaca a importância de realizar a transação dentro do ambiente da loja virtual.

De acordo com a autarquia, a verificação detalhada do código QR Code fornecido pelo varejista é essencial para garantir a legitimidade da transação antes de efetuar qualquer transferência.

Confirmação presencial

Em compras presenciais com cartão, é fundamental verificar o valor na maquininha antes de digitar a senha.

Assim, essa prática simples, mas eficaz, ajuda a evitar cobranças indevidas e protege contra fraudes.

Tenha serviços de avisos

Aproveite os serviços de avisos de transações que oferecem.

Essas notificações instantâneas informam sobre o valor de cada transação, permitindo uma identificação rápida de atividades suspeitas e proporcionando maior controle sobre as movimentações financeiras.

Febraban alerta para golpes na Black Friday: avalie depoimentos e avaliações

Antes de finalizar uma compra, é recomendável avaliar depoimentos e avaliações de outros consumidores sobre a loja ou o produto desejado. Essa prática oferece insights valiosos sobre a confiabilidade do vendedor e a qualidade do produto.

Mantenha-se informado

A conscientização contínua é a chave para se proteger contra golpes.

Assim sendo, esteja sempre atualizado sobre as últimas estratégias utilizadas por criminosos.

Lembre-se: manter-se informado é a melhor defesa contra fraudes e ataques durante a Black Friday.

Cuidado com ofertas pelas redes sociais

Ademais, a crescente presença de golpistas em redes sociais durante a Black Friday é uma preocupação que a Febraban também destaca.

Desse modo, fique atento a promoções em páginas duvidosas, depoimentos suspeitos e perfis recém-criados. A verificação da autenticidade das ofertas e a análise cuidadosa dos comentários podem evitar armadilhas digitais.

Febraban alerta para golpes na Black Friday: educação financeira

Por fim, investir tempo na educação financeira é uma estratégia valiosa para se proteger de golpes durante a Black Friday. Compreender os seus direitos como consumidor, conhecer os métodos comuns de golpe e estar ciente das práticas seguras de compras online são elementos essenciais para fortalecer a sua segurança.

Além disso, a Febraban enfatiza que consumidores informados são menos propensos a cair em fraudes.

Agora que você já sabe quais são os alertas da Febraban para golpes na Black Friday, fique atento e previna-se de fraudes!