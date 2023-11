Saber quais cuidados tomar ao usar o cartão de crédito na Black Friday é essencial, tanto para não cair em golpes, como também para não gastar além dos limites e começar o ano endividado.

Desse modo, para que você saiba como usar os seus cartões de crédito da melhor forma possível e ainda aproveitar todos os descontos que o comércio oferece neste dia, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Atenção consumidor! Tome esses cuidados ao usar cartão de crédito na Black Friday

A Black Friday, aguardada por muitos consumidores, é uma oportunidade para aproveitar descontos e promoções especiais. No entanto, é essencial tomar precauções ao usar cartão de crédito durante esse período frenético de compras.

Para 2023, essa data tão esperada será na próxima sexta-feira dia 24, e portanto, os consumidores que estão pensando em pagar as compras com cartões de crédito, devem estar atentos para não cair em golpes, nem ter problemas com endividamento.

Sendo assim, se você é uma dessas pessoas, fique de olho nas seguintes orientações para evitar problemas financeiros:

Faça um planejamento financeiro antecipado

Primeiramente, antes de mergulhar nas ofertas tentadoras, é crucial estabelecer um planejamento financeiro.



Você também pode gostar:

Assim sendo, defina um orçamento para suas compras, considerando suas necessidades reais e evitando gastos impulsivos. Ao utilizar o cartão de crédito, tenha em mente o valor total disponível e não ultrapasse seus limites financeiros.

Verifique o limite do cartão

Ademais, também certifique-se de estar ciente do limite disponível em seu cartão de crédito antes de iniciar suas compras na Black Friday.

Desse modo, evite surpresas desagradáveis ao conferir previamente seu saldo e garantir que há espaço suficiente para aquisições planejadas.

Atenção às taxas e juros

Anteriormente à realização de qualquer transação, informe-se sobre as taxas e juros associados ao seu cartão de crédito. Esteja ciente das condições oferecidas pela instituição financeira para evitar custos extras que possam comprometer seu orçamento.

Cuidados ao usar cartão de crédito na Black Friday: faça uma comparação de preços

A Black Friday é famosa por suas ofertas, mas nem todas são tão vantajosas quanto parecem.

Portanto, realize comparações de preços antes de efetuar a compra, garantindo que o desconto anunciado seja genuíno. Utilize plataformas e sites especializados para verificar a evolução dos valores ao longo do tempo.

Verifique a segurança para comprar online na Black Friday

Ao usar seu cartão de crédito para compras online, verifique se os sites são seguros e confiáveis.

Além disso, também certifique-se de que as páginas de pagamento são criptografadas e busque por avaliações de outros consumidores sobre a reputação do vendedor.

Caso sua instituição financeira ofereça autenticação de dois fatores, habilite essa camada adicional de segurança. Isso proporcionará uma barreira extra contra possíveis fraudes e garantirá uma compra mais segura.

Conferência de faturas

Após a Black Friday, examine cuidadosamente sua fatura de cartão de crédito. Verifique se todas as transações tiveram o seu reconhecimento e autorização.

Dessa maneira, caso identifique algum erro ou cobrança indevida, entre em contato com a instituição financeira imediatamente.

Quais os riscos de utilizar o cartão de crédito sem cuidado na Black Friday?

Apesar das inúmeras vantagens que o cartão de crédito oferece durante a Black Friday, é essencial compreender os potenciais riscos associados a um uso descuidado.

Sendo assim, confira os principais perigos que podem surgir ao utilizar o cartão de crédito de maneira imprudente durante esse período de grandes promoções:

Endividamento descontrolado

Um dos maiores riscos ao usar o cartão de crédito sem cautela é o acúmulo de dívidas. Acontece que, com as ofertas tentadoras da Black Friday, é fácil se empolgar e realizar compras além do orçamento planejado.

No entanto, o resultado pode ser um endividamento descontrolado, comprometendo suas finanças a curto e longo prazo.

Exposição a fraudes e golpes

Com o aumento das transações online durante a Black Friday, há um risco ampliado de exposição a fraudes e golpes. Sites não seguros e vendedores mal-intencionados podem comprometer os dados do seu cartão de crédito, resultando em compras não autorizadas e, consequentemente, prejuízos financeiros.

Consequências na pontuação de crédito

Por fim, cabe observar que a pontuação de crédito é sensível ao comportamento do consumidor em relação ao pagamento de suas dívidas. Dessa forma, o não pagamento integral da fatura do cartão de crédito e atrasos nos pagamentos podem impactar negativamente sua pontuação de crédito, dificultando futuras transações financeiras, como empréstimos ou financiamentos.

Agora que você já sabe quais cuidados tomar ao usar cartão de crédito na Black Friday, siga as orientações e evite problemas em suas finanças!