ATENÇÃO! Decisão judicial permite que instituições financeiras reivindiquem imóveis financiados de cidadãos brasileiros endividados

O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu uma decisão de grande impacto, alterando as regras relacionadas à retomada de imóveis financiados por instituições financeiras em casos de inadimplência.

Agora, as instituições têm o poder de retomar os imóveis sem a necessidade de recorrer a uma ação judicial. Sem dúvidas se trata de uma mudança significativa que teve início com um litígio jurídico envolvendo um mutuário e uma instituição bancária.

A controvérsia que levou a essa decisão envolveu a Caixa Econômica Federal, que concedeu um empréstimo a um cliente para a aquisição de um imóvel financiado.

O acordo entre as partes estipulava o pagamento em 239 parcelas. Entretanto, após o pagamento de apenas 11 prestações, o cliente deixou de cumprir com suas obrigações, o que levou o banco a agir para reaver o imóvel.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) foi palco dessa disputa, onde o devedor contestava a decisão que favorecia o banco.

Agora, com a decisão do STF, as instituições financeiras ganham maior agilidade e autonomia para retomar imóveis financiados. Dispensando, dessa forma, a necessidade de recorrer a procedimentos judiciais demorados.

Títulos de propriedade de casas financiadas pertencem aos bancos, decide STF



Como mencionamos anteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão significativa relacionada à propriedade de imóveis financiados. A determinação se deu com base em uma lei de 1997 que estabeleceu a prática da alienação fiduciária.

De acordo com essa legislação, o imóvel em questão pode ser utilizado como garantia durante o período de financiamento.

Contudo, é crucial entender que, até a quitação total da dívida, a propriedade do imóvel permanece nas mãos do banco, conferindo ao comprador apenas o direito de uso.

Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e se veem incapazes de cumprir com as obrigações do financiamento, surge a questão: o que fazer para evitar a retomada do imóvel financiado?

A solução recai na possibilidade de renegociação direta com a instituição financeira responsável pelo contrato.

O processo de renegociação deve ser conduzido junto ao banco original do financiamento. Nesse diálogo, o comprador pode apresentar suas dificuldades financeiras e solicitar ajustes no contrato vigente.

Caso o banco esteja disposto a colaborar, é possível renegociar diversos aspectos. Como por exemplo, com parcelas, valores e taxas de juros, proporcionando uma alternativa viável para a manutenção do imóvel sob a posse do comprador.

É fundamental que os devedores estejam cientes de seus direitos e busquem o diálogo com as instituições financeiras antes de enfrentarem a possibilidade de perda dos imóveis financiados.

Como lidar quando o banco se recusa a renegociar o contrato?

Mediação ou Arbitragem: Recorrer a serviços de mediação ou arbitragem oferece uma via para resolver o conflito de forma eficiente e fora do sistema judicial convencional. Assim, é possível proporcionar um espaço neutro para ambas as partes discutirem e chegarem a um acordo sobre os imóveis financiados;

Consultar um Advogado Especializado: Buscar a orientação de um advogado especializado em questões imobiliárias é uma medida prudente. Esse profissional pode oferecer estratégias legais específicas para favorecer o devedor, avaliando o contrato em detalhes e identificando possíveis brechas legais ou argumentos a serem explorados;

Linha de Crédito em Outra Instituição Financeira: Explorar a possibilidade de obter uma linha de crédito em outra instituição financeira pode ser uma solução temporária para quitar a dívida com o banco atual. Isso não apenas oferece flexibilidade, mas também pode criar uma situação em que o devedor negocia em termos mais favoráveis;

Contato com Órgãos de Defesa do Consumidor: Entrar em contato com órgãos de defesa do consumidor pode ser uma estratégia eficaz para pressionar o banco a reconsiderar a negociação. Afinal, esses órgãos têm o papel de proteger os direitos do consumidor e podem interceder em nome do devedor. Buscando assim uma solução mais equitativa e favorável sobre as penalidades relacionadas aos imóveis financiados.

Por fim, é essencial lembrar que, em qualquer abordagem escolhida, a transparência e a documentação adequada são fundamentais.

Manter registros detalhados de todas as comunicações e transações pode fortalecer a posição do devedor em busca de uma solução justa e equilibrada para resolver situações envolvendo imóveis financiados.