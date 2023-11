Atenção! Descubra como verificar a parcela de novembro do Bolsa Família através do aplicativo

Os beneficiários do Bolsa Família já podem acessar o aplicativo para verificar o valor a ser recebido neste mês de novembro.

A Caixa Econômica Federal divulgou o cronograma de pagamentos, que será válido nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A consulta dos valores do próximo pagamento através do aplicativo do Bolsa Família está prevista para começar nas próximas semanas, antecedendo o início dos pagamentos.

A partir desta sexta-feira, 10, a Caixa Econômica inicia a divulgação dos novos valores, permitindo que os beneficiários se informem sobre o montante a ser recebido.

Além disso, a consulta pelo aplicativo inclui a verificação da situação do benefício, indicando se a parcela está liberada, bloqueada ou cancelada.

Os interessados em conferir o extrato do auxílio social podem realizar a consulta através do aplicativo do Bolsa Família, do App Caixa Tem e também pelo Portal Cidadão da Caixa. Essas opções proporcionam uma maneira fácil e rápida de acessar informações detalhadas sobre o benefício.

Consulta do Bolsa Família agora disponível no aplicativo para Android e iPhone

Você pode manter-se sempre informado sobre o seu benefício do Bolsa Família de maneira eficaz e conveniente com o aplicativo específico para esse programa disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Vale pontuar que, esta ferramenta acessível oferece uma gama de recursos úteis para que você esteja sempre por dentro das últimas atualizações relacionadas ao seu benefício.

Através do aplicativo, você pode consultar o calendário de pagamentos, verificar o valor depositado, acompanhar as parcelas de pagamento e obter um extrato detalhado de todas as transações.

Então, com uma abordagem intuitiva, todo o processo se torna mais simples. Afinal, coloca as informações essenciais na ponta dos seus dedos, proporcionando uma experiência mais transparente e eficiente.

Além disso, a seção “Sobre o Bolsa Família” no aplicativo é uma valiosa fonte de informações adicionais. Encontre respostas para perguntas frequentes, esclareça dúvidas comuns e obtenha insights importantes sobre o funcionamento do benefício.

Sendo assim, esta seção é projetada para que a compreensão do Bolsa Família, seu funcionamento e diretrizes estabelecidas, mais acessível.

Garantindo, dessa forma, que você tenha todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo esse programa crucial de assistência social.

Outras modalidades de consulta

Descubra todas as maneiras práticas de consultar as informações do Bolsa Família. Confira!

1 – Central de Atendimento da Caixa:

Enfrentando dificuldades com o download do aplicativo do Bolsa Família? Não se preocupe! Você pode realizar consultas por meio de ligações telefônicas.

Entre em contato com a Central de Atendimento discando para o número 111 ou opte pelo serviço Atendimento Caixa ao Cidadão, ligando para o 0800 726 02 07. Durante a ligação, siga as orientações fornecidas para acessar informações facilitadas sobre o Bolsa Família.

2 – WhatsApp da Caixa:

Facilitando o acesso às informações do benefício, a CAIXA oferece consultas via WhatsApp de forma rápida e descomplicada.

Utilize o número 0800 104 0104 no WhatsApp para obter informações, esclarecer dúvidas, receber orientações sobre o CAIXA Tem, acessar o calendário do Bolsa Família e aprender a utilizar os serviços e aplicativos CAIXA.

Basicamente o que você precisa fazer é adicionar o número à sua agenda e iniciar uma conversa para obter as informações necessárias.

3 – Caixa Tem:

Antes de tudo, acesse o aplicativo do Caixa Tem; Em seguida, selecione a opção “Bolsa Família”; Depois, inicie uma conversa automática com o robô do aplicativo clicando em “Continuar”; Assim, quatro alternativas serão apresentadas. Escolha o botão correspondente à informação desejada; Por fim, se a parcela já foi depositada, retorne ao menu inicial e clique em “Saldo” para verificar o valor disponível.

Experimente as diferentes modalidades de consulta e escolha a que melhor se adequa às suas necessidades para obter informações atualizadas sobre o Bolsa Família.